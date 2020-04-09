База тестованих на коронавірус - загальнодоступна: у Києві назріває скандал

Коронавірус в Україні (Фото: РБК-Україна)

У Києві скаржаться на несанкціонований доступ до персональних даних людей, хто робив тести на COVID-19

Коронавірус в Україні діагностований 9 квітня вже у 1892 пацієнтів, а найбільше число випадків зараження зафіксовано в Києві - 335 осіб. У столиці був створений Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19, який контролює групу ризику з 40 тисяч киян.

Йдеться про тих, хто прибув з країн із великим поширенням вірусу та тих, хто контактував з хворими. Як запевнив мер Києва Віталій Кличко, інформація про цих пацієнтів захищена і не потрапить у відкритий доступ.

Тим не менш, в мережі та в пресі час від часу з'являються списки з адресами хворих коронавірусом в Києві, але місцева влада запевняє - що такі дані є фейком.

Ситуацію погіршує ймовірність неадекватної реакції громадян на інформацію про пацієнтів - адже сумна практика в Нових Санжарах при евакуації українців з китайського Уханя показала, що вірус паніки здатний спричинити булінг і цькування навіть по відношенню до здорових громадян.

Нещодавно один з таких прикладів стався в столиці з жінкою, яка просто здала тест на COVID-19 (результат був негативним), але сусіди якимось чином дізналися про це і спровокували для киянки "особливе ставлення" в будинку.

За словами Ольги, 12-14 березня у неї з'явилася висока температура і вона звернулася до "швидкої". Але бригада медиків на виклик не приїхала, порадивши дзвонити сімейнму лікарю. Про це передають "Букви".

Сімейного лікаря у Ольги не було, тому вона ще кілька днів лежала вдома з температурою, а потім поїхала в приватну клініку і побувала у 4 лікарів, але точний діагноз поставити їй не змогли. Тільки після четвертої поїздки до лікаря їй зробили КТ і виявили пневмонію на початковій стадії. Також жінці зробили тести на всі види грипу, і коли вони дали негативний результат, взяли збір матеріалу на ПЛР.

"За кілька днів мені стало різко гірше, з'явилася сильна слабкість, мене мучила невисока, але постійна температура, і лікар приватної клініки порадила мені викликати швидку, щоб вони зняли інтоксикацію і мені стало легше. Швидка приїхала, поставила крапельницю і поїхала", - розповіла жінка і додала, що лікарі рекомендували їй їздити в ліс і там прокачувати легені.

Вирішивши скористатися порадою, Ольга на порозі зустрілася з консьєржем, і та дуже обережно поцікавилася: куди вона йде, якщо у неї коронавірус.

Як виявилося, хтось із родичів мешканців будинку за цей час перевірив базу даних і дізнався, що Ольга робила тест, після чого попередив консьєржа, щоб доглядала, як веде себе "інфікована". Потім голова ОСББ будинку також отримав лист від чиновниці з району з інформацією про те, що в такій-то квартирі є інфікований.

Примітно, що результатів ПЛР-аналізу на той момент в лабораторії ще не знали.

"Усі ці дні ми сиділи з чоловіком вдома і нікуди не виходили. Звичайно, дуже переживали. Дзвонили на гарячу лінію МОЗ, але це нам мало допомогло", - розповідає Ольга. На 17-й день їй стало краще, і всі симптоми хвороби зникли.

Між тим до консьєржа продовжували підходити жителі та розповідати, що вони подивилися в базі й у них в будинку інфікований, питали, чи не виходить з квартири.

"Звідки вони про це дізналися - для мене загадка. Коли я здала тест на ПЛР, мені одразу подзвонила лікар з найближчої поліклініки та сказала, що буде моїм сімейним терапевтом, і попросила тримати її в курсі. Потім я їй сама зателефонувала і сказала, що тест негативний. Тобто в поліклініці про результат не знали", - каже Ольга.

Як зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (відповідає за медицину), доступ до такої інформації є тільки в Лабораторного центру і більше ні в кого.

"Кілька днів тому була інформація, що в інтернет злили якісь матеріали, але це питання до поліції. Думаю, що час від часу ми будемо натикатися на такі історії, як ваша, і причина тут в людському факторі", - додав він.

Поворозник запевнив, що доступу у чиновників райадміністрації до такої інформації не має бути, і єдиний, хто може курирувати таких хворих - сімейний лікар.

"Але у нас завжди є бажання голови ОСББ або сусіда підмінити собою правоохоронну систему або швидку - цей фактор завжди буде", - переконаний чиновник.

Заступник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка пообіцяв розібратися з оприлюдненням номерів будинків "хворих коронавірусом" та несанкціонованим доступом до баз.

Видання зазначає, що неофіційно Нацполіція киває на МОЗ та київську владу, а ті у відповідь - на поліцію.

Як повідомлялося раніше, під Чернівцями місцеві жителі через страх перед коронавірусом влаштували цькування цілої сім'ї, яка повернулася з Китаю.