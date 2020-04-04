Українка з сім'єю перехворіла коронавірусом: усі симптоми і хронологія, як одужали

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Українка розповіла, як вдалося вилікуватися від коронавіруса і детально описала перебіг хвороби

Коронавірус в Україні вже діагностовано у 1096 пацієнтів станом на 4 квітня, кількість смертей через COVID-19 зросла до 28, а 23 людини повністю одужали. Жінка, яка перемогла хворобу, докладно описала плин цієї недуги, з якою зіткнулися також її чоловік та донька-підліток.

Також Лана Максимова у своєму Facebook розповіла про ситуацію з медициною в Україні та як лікують від коронавіруса.

Разом із чоловіком у них COVID-19 протікала в легкій формі, і обидва вже оговталися від хвороби, але 14-річна донька продовжує лікуватися, і у неї стан середньої тяжкості.

Українка докладно описала хронологію хвороби - адже вони з сім'єю захворіли одні з перших в країні - як вона протікала і симптоми у всіх членів сім'ї.

"У 2020 я і донька не виїжджали, навіть по Україні, але постійно у відрядженнях по СНД був чоловік. Донька 3 роки навчається вдома онлайн. Я і чоловік активно займаємося спортом. Донька щеплена від грипу, превінаром-13 від пневмокока плюс всі щеплення за планом, але з підліткового віку (були звільнені від щеплень раніше). Ми з чоловіком щеплені превінаром-13, від грипу не встигли... Уклали декларації з сімейними (ні у кого їх не було) і зробили щеплення до всієї цієї паніки. Дотримувалися національного карантину, жорстко, аж до того, що виходила тільки я, поки у чоловіка не пройшли 14 днів після повернення.

Чому ми так робили? Я в зоні ризику - гіпертонік і у віковій вилці 46-57, яка переносить вірус, як люди за 65. Чоловік якраз у тому віці, коли важко хворіють чоловіки. І зрозуміло, що ми читали всі офіційні джерела і слухали і читали лікарів і пацієнтів.

Хронологія

У нас було 2 хвилі. Перша

25.02 донька почала скаржитися, що у неї немає сил, і вона якось дивно себе почуває. Після обіду в неї заболіло горло, сильно, слабкість. Ковтати не може. Температури немає. Сухість в носі, яка пройшла, коли з'явився нежить.

26.02 почався нежить у доньки. Заболіло горло у мене. Температури немає. Чоловік у відрядженні, не з нами, здоровий. Оскільки нежить, я читаю, що навряд чи це коронавірус.

27.02 у дочки починається дуже сильний кашель, сухий, б'є. Немає часу для вдиху, кашель кожну секунду. Температури немає. Оскільки у неї будь-який вірус, нежить переходить в трахеїт з бронхоспазмом, я спокійно починаю застосовувати відпрацьовану схему для перекладу кашлю на вологий: відхаркувальні (амброксол), но-шпа, інгаляції (вентолин/сальбутомол, пульмикорт, потім Боржомі, сода), тепле пиття, вологе повітря, провітрювання. Зазвичай робили дихальну гімнастику, але вона не може її робити через б'є кашлю. Але все має зворотний ефект: кашель тільки посилюється. Більш-менш допомагає мукалтин і тепле питво.

У мене синусит, сильний, сльози течуть з очей, горло дере. Але більше ніяких ускладнень не було, на цьому все зупинилося. Чоловік дзвонить, здоровий. Його не було, поки ви хворіли в першій хвилі.

Всі півтора тижні, ми лежали "трупікам", сил не було навіть чай зробити, м'язовий біль, головний біль, слабкість. Слабкість така, що у мене все падало з рук, а підняти сил не було, і якийсь час у нас предмети просто валялися на підлозі. Епічно було, коли я розбила ртутний градусник (як їх, блін, роблять, що струсити не можна), і ми як два інваліда з донькою повзали, збирали ртуть, а потім ще і марганцем обробляли - як пробігли марафонну дистанцію.

У мене боліла шия, попереду, як ніби я м'язи напружувала, в районі лімфовузлів боляче було доторкатися, стояв ком в районі щитовидки, голову було некомфортно нахиляти вперед, і коли край маски доторкався, було вкрай незручно, я пальцями відсувала його. Після того, як одужала, я зробила узд щитовидки, все було норм, узист сказала, що дуже багато звернень з такими симптомами.

Зіставляла всі наші симптоми з публікуються на той момент проявами коронавіруса, але ми не збігалися. Єдине, що збігалося, сухий кашель у Дарини.

Як тільки ставало погано, ми пили, і тут я, звичайно, напартачила, американський ібупрофен. Вже були повідомлення, що ібупрофен не можна використовувати, але я ставилася до них як фэйку.

Через півтора тижні ми були в нормі. У мене більше ніяких симптомів не було, у Дарини кашель поступово сам зійшов нанівець. Температури так і не було. До сімейних лікарів не зверталися, я тільки звозила доньку на таксі до приватного педіатра, прослухати, все було чисто, навіть трахеїт не ставили.

Ми вважали, що це був грип А. Після цього ми 2 тижні були здорові, як ми вважали.

З 25.02 ми з нею були в масках, якщо виходили на вулицю.

Карантин ще не оголошували, тому дивилися на нас дуже дивно навіть у приватній клініці, на вулиці нам кидали всякі дурні коменти: "чомусь вони в масках?" або "чи італійці, чи що?" або "диваки". Коли було зручно, я казала, що якщо зараз покашляем, то ви будете раді, що ми в масці, або що ми перехворіли грипом, тому зараз бережемось. Питання відпадали у коментаторів.

Чому докладно описую першу хвилю, і я, і приватний педіатр розглядаємо її як єдину з другою хвилею і як початок, коли ми перехворіли коронавірусом. Хоча не виключаю, що це був і грип або ГРЗ".

Далі Максимова описала і другу хвилю хвороби.

Українка розповіла про лікування від коронавіруса (Фото: скрін facebook.com/lana.maksymova?)

Максимова також розповіла, які зробила висновки після хвороби і лікування від коронавіруса:

бути проактивним. Це моє здоров'я і моєї дитини, по барабану, хто і що скаже. Якщо не впевнений, сумніваєшся, шукай ще одну-дві думки, роби аналізи і обстеження самостійно, поки не зрозумієш, що з тобою або дитиною

відразу робити КТ, він в рази безпечніше рентгена і краще все показує, тим більше, що потрібно робити кілька разів

одразу звертатися до приватних лікарів

тести можна зробити в приватній клініці і не залежати від застарілої у своїх адміністративних методах держмедицини

держмедицина, незважаючи на те, що вся країна мобілізована на боротьбу з коронавірусом, має вузьке місце - протокол призначення на експрес-тести, цей протокол не робочий, люди просто відфутболюються Але педіатра звинувачувати не можу, такий у неї протокол. І це ми ще не потрапили в опорну лікарню.

осмедицина: не призначати 9 днів рентген і не призначити загальний аналіз крові... сама за себе говорить

симптоми змінюються весь час, МОЗ продовжує використовувати неповну симптоматику. Критерій - чи був контакт, превалює над всіма клінічними критеріями, що неправильно в корені

дивна реакція на звичні схеми лікування - привід насторожитися

якщо б ми не були дисципліновані і не дотримувалися карантину і не користувалися засобами захисту, навколо нас уже були б купа заражених нами, ми ж всі носії

не знаю, що робити тим, хто обмежений у коштах, реально, не знаю тому що битися головою в стіну системи просто безглуздо.

Як повідомлялося раніше, екс-керівниця МОЗ України Уляна Супрун розповіла про те, які потрібно вживати дії при зараженні коронавірусом.