Байдену дали рекомендації по Україні: реформа охорони здоров'я і вступ в НАТО - в приорітеті

США ввели санкції проти Ігоря Коломойського по звинуваченню у корупційних злочинах. І це лише один із кроків, які має здійснити президент США Джо Байден, на думку експертів аналітичного центру Atlantic Council.

В документі "Байден та Україна: стратегія для нової адміністрації" викладається стратегія адміністрації американського президента Байдена щодо України. Вона включає розділи, присвячені інтересам США в Україні, внутрішній ситуації в Україні, цілям Кремля в Україні та новим підходам до врегулювання конфлікту на Донбасі. Документ завершується рекомендаціями для адміністрації Байдена і Конгресу.

Ключові рекомендації

Щойно адміністрація Байдена відновить тісні відносини з Україною, команді президента США слід:

Якнайшвидше призначити посла.

Взяти на себе керівництво дипломатії щодо ситуації на Донбасі. Грати підвищену роль у переговорах про припинення війни.

Працювати з Конгресом над збільшенням військової допомоги Україні до 500 мільйонів доларів на рік.

Підвищити безпеку в Південно-Східній Європі та на Чорному морі в консультації з союзниками і партнерами по НАТО.

Поглибити інтеграцію України з НАТО. Надати Україні статус головного союзника, що не входить до НАТО, відповідно до законодавства США. Попередити Росію про те, що в разі продовження агресивної політики проти України Вашингтон розгляне додаткові кроки, в тому числі створення постійної військової присутності США в українському навчальному центрі недалеко від окупованих територій і запуск Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для України.

Стратегічний підхід до санкцій. Спільно з ЄС, європейськими союзниками і партнерами по G7 потрібно розробити концепцію умовних санкцій проти Росії, якщо вона продовжить агресію на Донбасі. Але варто прояснити, що "санкції не вічні".

Дотримуватися курсу на припинення проекту "Північний потік - 2".

Підтримати зусилля уряду України щодо організації "Кримської платформи", оскільки вона зберігає окупований Крим у міжнародному порядку денному і нагадує людям, в тому числі в Росії, що Крим, як і раніше є Україною в очах міжнародної спільноти.

Щодо питань внутрішньої реформи в Україні адміністрації Байдена слід:

Уповноважити високопоставленого чиновника в якості відповідального за реформи в США.

Надати пріоритет створенню незалежних судів.

Вжити заходів проти головних корумпованих фігур, підривають реформу в Україні. Енергійно домагатися від США запиту до Австрії про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа і вести судові процеси проти українського олігарха Ігоря Коломойського в США.

Наполягати на реформі Генпрокуратури.

Працювати на відновлення повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Закликати скасувати економічний відділ Служби безпеки України (СБУ).

Домагатися відновлення конкурентного та прозорого призначення державних службовців на основі їх компетенції - "у цей час відбираються не реформатори, які, здавалося б, лояльні різним корисливим інтересам".

Працювати над поверненням до програми реформ у секторі охорони здоров'я.

Закликати до завершення лібералізації енергетичних ринків.

Допомогти встановити повну прозорість кінцевих бенефіціарів основних ЗМІ та заборонити не лише російське телебачення, але і телеканали, що належать фігур, які працюють в інтересах Кремля.

Підтвердити рішучу підтримку незалежності Національного банку України (НБУ).

Відстоювати антимонопольне законодавство, щоб обмежити вплив великих бізнесменів на економіку і політичну систему України.

Окреслити програму, яка буде стимулювати інвестиції американських корпорацій в Україну, якщо Україна продовжить суттєву реформу прокуратури і суду.

Авторами рекомендації "Байден та Україна: Стратегія для нової адміністрації" стали: старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, доктор Андерс Ослунд, заслужений науковий співробітник сім'ї Вейзерів в Атлантичній раді і колишній помічник державного секретаря по Європі та Євразійським відносинам в Держдепартаменті США, посол Деніел Фрід, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Харінг, директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні Джон Гербст, віце-президент США Інститут миру, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, і науковий співробітник Центру стратегії та безпеки Скоукрофта Атлантичної ради і колишній посол США в Росії Олександр Вершбоу.