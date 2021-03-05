Байдену дали рекомендації по Україні: реформа охорони здоров'я і вступ в НАТО - в приорітеті
США ввели санкції проти Ігоря Коломойського по звинуваченню у корупційних злочинах. І це лише один із кроків, які має здійснити президент США Джо Байден, на думку експертів аналітичного центру Atlantic Council.
Повний список рекомендацій Байдену у питаннях щодо України з'явився 5 березня на сайті Атлантичної ради США.
В документі "Байден та Україна: стратегія для нової адміністрації" викладається стратегія адміністрації американського президента Байдена щодо України. Вона включає розділи, присвячені інтересам США в Україні, внутрішній ситуації в Україні, цілям Кремля в Україні та новим підходам до врегулювання конфлікту на Донбасі. Документ завершується рекомендаціями для адміністрації Байдена і Конгресу.
Ключові рекомендації
Щойно адміністрація Байдена відновить тісні відносини з Україною, команді президента США слід:
- Якнайшвидше призначити посла.
- Взяти на себе керівництво дипломатії щодо ситуації на Донбасі. Грати підвищену роль у переговорах про припинення війни.
- Працювати з Конгресом над збільшенням військової допомоги Україні до 500 мільйонів доларів на рік.
- Підвищити безпеку в Південно-Східній Європі та на Чорному морі в консультації з союзниками і партнерами по НАТО.
- Поглибити інтеграцію України з НАТО. Надати Україні статус головного союзника, що не входить до НАТО, відповідно до законодавства США. Попередити Росію про те, що в разі продовження агресивної політики проти України Вашингтон розгляне додаткові кроки, в тому числі створення постійної військової присутності США в українському навчальному центрі недалеко від окупованих територій і запуск Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для України.
- Стратегічний підхід до санкцій. Спільно з ЄС, європейськими союзниками і партнерами по G7 потрібно розробити концепцію умовних санкцій проти Росії, якщо вона продовжить агресію на Донбасі. Але варто прояснити, що "санкції не вічні".
- Дотримуватися курсу на припинення проекту "Північний потік - 2".
- Підтримати зусилля уряду України щодо організації "Кримської платформи", оскільки вона зберігає окупований Крим у міжнародному порядку денному і нагадує людям, в тому числі в Росії, що Крим, як і раніше є Україною в очах міжнародної спільноти.
Щодо питань внутрішньої реформи в Україні адміністрації Байдена слід:
- Уповноважити високопоставленого чиновника в якості відповідального за реформи в США.
- Надати пріоритет створенню незалежних судів.
- Вжити заходів проти головних корумпованих фігур, підривають реформу в Україні. Енергійно домагатися від США запиту до Австрії про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа і вести судові процеси проти українського олігарха Ігоря Коломойського в США.
- Наполягати на реформі Генпрокуратури.
- Працювати на відновлення повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
- Закликати скасувати економічний відділ Служби безпеки України (СБУ).
- Домагатися відновлення конкурентного та прозорого призначення державних службовців на основі їх компетенції - "у цей час відбираються не реформатори, які, здавалося б, лояльні різним корисливим інтересам".
- Працювати над поверненням до програми реформ у секторі охорони здоров'я.
- Закликати до завершення лібералізації енергетичних ринків.
- Допомогти встановити повну прозорість кінцевих бенефіціарів основних ЗМІ та заборонити не лише російське телебачення, але і телеканали, що належать фігур, які працюють в інтересах Кремля.
- Підтвердити рішучу підтримку незалежності Національного банку України (НБУ).
- Відстоювати антимонопольне законодавство, щоб обмежити вплив великих бізнесменів на економіку і політичну систему України.
- Окреслити програму, яка буде стимулювати інвестиції американських корпорацій в Україну, якщо Україна продовжить суттєву реформу прокуратури і суду.
Авторами рекомендації "Байден та Україна: Стратегія для нової адміністрації" стали: старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, доктор Андерс Ослунд, заслужений науковий співробітник сім'ї Вейзерів в Атлантичній раді і колишній помічник державного секретаря по Європі та Євразійським відносинам в Держдепартаменті США, посол Деніел Фрід, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Харінг, директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні Джон Гербст, віце-президент США Інститут миру, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, і науковий співробітник Центру стратегії та безпеки Скоукрофта Атлантичної ради і колишній посол США в Росії Олександр Вершбоу.
Раніше повідомлялося, що Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності.
Також ми писали про те, що перед цим у США знайшли рішення, як Україна зможе вступити в НАТО, навіть воюючи з Росією.