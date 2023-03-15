Отец требует компенсацию за смерть сына-героя, которого бросил еще в 4 года

Что известно о погибшем

37-летний Анатолий Левончук из села Хренов Волынской области погиб в январе 2023 года на войне. Его родители развелись, когда ему было 4 года, Анатолия воспитывала мать.

По словам Татьяна Дмитрук - матери погибшего, ее бывший муж Виталий Левончук создал другую семью, никогда не упоминал, что у него есть ребенок. Также она отмечает, что пока он работал в колхозе, еще кое-какие алименты из него в конторе высчитывали, а затем исполнительные письма не могли его догнать.

Когда Анатолий погиб, биологический отец стал заявлять претензии к получению денежной компенсации от государства.

Убитая горем мать стремится добиться справедливости и хочет привлечь внимание общества к этой проблеме.

"От таких родителей, о которых напоминает только запись в документе, детей защищать надо. Думаю, что и сын был бы против такой уравниловки. Я бы лучше эти деньги на нашу армию отдала", - рассказывает мать Анатолия. Он был ее единственным сыном.

Односельчане воина подтверждают слова матери, что она сама его воспитывала без помощи отца.

Анатолий Левончук погиб в январе 2023 года (фото: facebook.com/karpus.borys)

Какая позиция отца погибшего

Журналисты разыскали отца Анатолия Левончука - Виталия, чтобы узнать его позицию. Мужчина рассказал, что он для семьи построил дом в селе Хренов еще до того, как должен был родиться сын, а затем "нормально платил алименты".

Однако Виталий упустил деталь, что этот дом через суд был разделен. Когда же сын женился и просил отца продать ему свою часть, тот отказался. Впрочем, потом переписал эту недвижимость дочери от второго брака.

"Мы виделись с сыном перед тем, как ему предстояло ехать на Тучинский полигон, поговорили", - ответил отец, когда у него спросили о его роли в воспитании сына.

Анатолия похоронили в родном селе Хренов (фото: facebook.com/karpus.borys)

Также мужчина заявляет, что ему "по закону положена" компенсация за смерть сына. Виталий говорит, что эти деньги отдаст внучке. У погибшего Анатолия Левончука осталась четырнадцатилетняя дочь.

Впрочем, бывшая жена Виталия не верит, что финансовую помощь он отдаст внучке.

Стоит отметить, что подобные случаи не единичны сейчас - родители, которые не заботились о детях, претендуют на денежную компенсацию за их гибель на войне.