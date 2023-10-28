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Родительская суббота 28 октября: как поминать родных и что категорически нельзя делать

Суббота 28 октября 2023 06:47
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Родительская суббота 28 октября: как поминать родных и что категорически нельзя делать Как поминать умерших родственников (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

28 октября церковь по новому стилю отмечает Кузьмину отцовскую субботу. В этот день принято вспоминать умерших родных.

О том, как правильно поминать умерших родственников и что категорически нельзя делать, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ВЦУ.

Как правильно поминать родных

Кузьмина суббота отмечается в канун праздника Кузьмы и Демьяна. По новому календарю он приходится на 1 ноября.

В отцовскую субботу принято идти в храм, чтобы помолиться, зажечь свечу за упокой умерших и заказать молебен. В церковь можно принести хлеб, булочки, печенье, выпечку, конфеты, крупы, муку, сахар, кагор или вино, масло.

Помолиться можно даже дома, главное - искренне попросить прощения грехов душам умерших родственников.

Прочтите эту молитву:

"Упокой, Господи, души покойных рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное". Аминь.

Также нужно пойти на кладбище, привести могилы в порядок и поставить свечи. В этот день нужно заниматься благотворительностью - раздать милостыню, сделать пожертвование или просто кому-то помочь.

Желательно в поминальную субботу отложить все дела, чтобы сосредоточиться на воспоминаниях об умерших и молитвах за их упокой.

Если Кузьмина суббота совпадает с днем рождения или смерти родственников, то нужно устроить поминальный обед.

Что нельзя делать

В родительскую субботу категорически запрещено:

  • веселиться и смеяться
  • устраивать громкие гуляния
  • танцевать и слушать музыку
  • приносить конфеты или другие угощения на кладбище
  • вспоминать об усопших плохо
  • отказывать в помощи
  • злословить и проклинать
  • есть мясо и употреблять спиртное
  • поднимать найденные вещи

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