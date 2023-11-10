Родительская суббота 11 ноября: как поминать родных и что делать нельзя в этот день

Традиции родительской поминальной субботы

В такие дни усопших не называют "покойниками", потому что они имеют сильную связь со своими живыми родными. Покойных нужно вспоминать по имени и вспоминать о них только что-то хорошее.

По традиции, в субботу утром нужно посетить утреннюю службу в церкви, поставить свечу за упокой и заказать молебен за упокой души. Если посетить церковь нет возможности, то можно передать записку с именами усопших, чтобы за упокой их души помолились во время службы.

Также в церковь можно принести хлеб, булочки, печенье или сладости, чтобы после службы раздали нуждающимся. А еще помолиться можно и дома. Самое главное – искренне просить прощения грехов душам умерших родственников.

"Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное". Аминь.

После обеда желательно навестить могилы родных, и навести порядок перед зимой. Можно поставить свечи и принести цветы, желательно свежие.

Также в такие дни принято заниматься благотворительностью – раздавать милостыню, кому-то помочь или совершить пожертвование.

Вечером можно сделать небольшой поминальный обед и собраться с родственниками, чтобы помянуть умерших.

Что нельзя делать в родительскую субботу

В такие дни следует сосредоточиться на воспоминаниях об умерших и молитвах об их упокоении, а все дела можно отложить на другой день.

Также нельзя