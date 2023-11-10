Родительская суббота 11 ноября: как поминать родных и что делать нельзя в этот день
11 ноября церковь отмечает Родительскую субботу перед началом Рождественского поста. В этот день принято вспоминать умерших родных.
О том, как правильно поминать умерших родственников и категорически нельзя делать, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ВЦУ.
Традиции родительской поминальной субботы
В такие дни усопших не называют "покойниками", потому что они имеют сильную связь со своими живыми родными. Покойных нужно вспоминать по имени и вспоминать о них только что-то хорошее.
По традиции, в субботу утром нужно посетить утреннюю службу в церкви, поставить свечу за упокой и заказать молебен за упокой души. Если посетить церковь нет возможности, то можно передать записку с именами усопших, чтобы за упокой их души помолились во время службы.
Также в церковь можно принести хлеб, булочки, печенье или сладости, чтобы после службы раздали нуждающимся. А еще помолиться можно и дома. Самое главное – искренне просить прощения грехов душам умерших родственников.
"Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все вины свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное". Аминь.
После обеда желательно навестить могилы родных, и навести порядок перед зимой. Можно поставить свечи и принести цветы, желательно свежие.
Также в такие дни принято заниматься благотворительностью – раздавать милостыню, кому-то помочь или совершить пожертвование.
Вечером можно сделать небольшой поминальный обед и собраться с родственниками, чтобы помянуть умерших.
Что нельзя делать в родительскую субботу
В такие дни следует сосредоточиться на воспоминаниях об умерших и молитвах об их упокоении, а все дела можно отложить на другой день.
Также нельзя
- Веселиться и громко смеяться
- Устраивать громкие гуляния
- Танцевать и слушать музыку
- Приносить алкоголь на кладбище
- Употреблять много алкоголя
- Говорить о покойных плохое
- Отказывать в помощи
- Говорить другим людям пакости и злословить
- Поднимать найденные вещи
Кстати, раньше мы писали о том, когда дать все поминальные дни 2023-2024.
А также рассказывали о том, когда в ноябре начинается Рождественский пост.