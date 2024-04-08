"Родители - это не друзья. У них должен быть авторитет": Даша Квиткова рассказала о воспитании сына

Даша Квиткова рассказала о воспитании сына

Так, блогерша придерживается мнения, что родители - это не друзья ребенку.

"Родители - это родители. У них должен быть авторитет. Но в то же время я себе не позволяю очень много моментов. Один из главных - кричать на ребенка. В принципе, как и в отношениях с близкими людьми", - поделилась инфлюенсерка.

"Повышение голоса - это табу для меня везде и всегда. Если мы хотим поговорить, то делаем это тихо. Ни в коем случае не используя нецензурную лексику. Доносить свои мысли надо спокойно", - добавила она.

Даша Квиткова с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Еще одно важное правило Даши в воспитании сына - не поднимать на него руку.

"Я никогда в жизни не била Льва. Он ни разу не слышал от меня фраз вроде: "Дам по попе". И Никита (Никита Добрынин - бывший муж Даши, отец Льва - прим. ред.) такого не делает. В этом у нас с ним совпали взгляды на воспитание", - говорит Квиткова.

"Мы стараемся разговаривать. Конечно, не всегда получается, ведь это дети. Они не любят, когда пытаются влиять на их идеи или действия. Иногда, когда вижу, что мои доводы не работают, спрашиваю: "Ты хочешь поплакать?" Он отвечает: "Да". Тогда следующий вопрос: "Тебя оставить?" Он мне: "Да", - рассказала звезда.

Даша Квиткова с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Тогда, говорит инфлюэнсерша, она просто выходит из комнаты и Лев остается сам.

"Когда высвобождает все, что у него было внутри, сам выходит, спокойно идет ко мне, мы обнимаемся и разговариваем (улыбается)", - подытожила Квиткова.