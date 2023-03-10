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Родители школьников возмущены из-за возвращения ГИА в 4 и 9 классах: детали скандала

Родители жалуются на законопроект о возвращении ГИА в 2024 году (фото: facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Юлия Гаюк

Народные депутаты зарегистрировали законопроект о сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА) в школах и определили четыре обязательных предмета для учащихся. Однако родители категорически против подобных изменений.

Дискуссия касательно экзаменов разгорелась в группе "Батьки SOS" в Facebook.

Почему родители выступают против ГИА

9 марта народные депутаты приняли решение о возвращении ГИА в 2024 году. Определили также обязательные предметы: украинский язык, математика, история Украины и любой иностранный язык, кроме русского.

Однако родителей школьников законопроект обеспокоил и вызвал настоящие споры.

Скриншот из объяснительной записки к законопроекту

В первую очередь, они обратили внимание на то, что без сдачи ГИА ученик, находящийся за границей, не сможет получить свидетельство о среднем образовании.

"То есть дети за границей уже в этом году должны задуматься о том, что шанс остаться без украинского образования достиг своего максимума", - пишет администратор группы Алена Парфенова.

Очевидно, что разместить пункты для сдачи ГИА по всему миру не удастся. В таком случае для украинских выпускников единственным выходом остается иностранное образование. Об этом в законопроекте речи не идет.

Скриншот из объяснительной записки к законопроекту

Законопроект также не упоминает о детях, находящихся на прифронтовых или временно оккупированных территориях. По словам родителей, эти дети выпадают из образовательного процесса и не имеют возможности получить свидетельство о среднем образовании.

Также многих заинтересовала сдача истории Украины в 4 классе, ведь полный курс изучения этого предмета начинается только с 5. К тому же в законопроекте не указано, какие именно иностранные языки могут выбирать школьники для сдачи.

"Думаю, что ГИА по суахили - это то, чего мы с вами все ждали, потому что нардепы забыли определить перечень иностранных языков, кроме языка страны агрессора", - отметила администратор группы

В конце концов, большинство родителей убеждены, что принимать подобные решения нужно только после завершения войны.

Напомним, что по новому законопроекту украинские школьники снова будут сдавать ГИА в 2024 году после 4 и 9 классов.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить вступительная кампания 2023 года в Украине.

Читайте также, какие предметы будут обязательны на НМТ 2023.

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