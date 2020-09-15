Оксамитовий сезон на Азовському морі зірвано: людей атакують небезпечні тварини

Оксамитовий сезон зіпсований на Азовському морі (колаж: РБК-Україна)

Відпочиваючі на Азовському морі показали фото величезних та небезпечних для людини тварин

Азовське море і в розпал оксамитового сезону продовжують окупувати небезпечні морські тварини - медузи корнероти. Опік від щупалець такої медузи може викликати сильну алергічну реакцію. Особливо небажано контактувати з цими тваринами дітям до трьох років та людям похилого віку.

Відпочиваючі на курорті Строганівки в Приазовському районі поділилися зі Styler свіжими знімками медуз. І хоча, судячи з них, тварини вже загинули, чіпати навіть мертву медузу - небезпечно.

В Азовському морі повно медуз корнеротів (фото: Styler)

Розміри корнеротів вражають. При цьому вони не є представниками фауни Азовського моря. Вчені кажуть, що медуз приносить сюди течією, і вони фактично тут вмирають.

Медузи на Азовському морі у вересні (фото: Styler)

Вчені кажуть, що корнероти заходять з вод Чорного моря, коли змінюється вітер, напрям течії та рівень солоності води. Розмножуватися вони тут не можуть, втім, як і покинути акваторію.

Якщо вам не пощастило постраждати від жалких щупалець корнерота, лікарі радять промити рану солоною (морською) водою, по можливості видалити частинки пекучих ниток від щупалець. Якщо ви алергік, то варто прийняти антигістамінний препарат.

Нейтралізувати опік можна соком лимона, або ж можна промити розчином харчової соди або 5%-ним оцтом.

Раніше ми писали, що популярний український курорт спорожнів в оксамитовий сезон. І хоча погода дозволяє насолоджуватися відпочинком і у вересні, пляжі абсолютно порожні.