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Бархатный сезон на Азовском море сорван: людей атакуют опасные животные

Строгановка, Вторник 15 сентября 2020 11:11
Бархатный сезон на Азовском море сорван: людей атакуют опасные животные
Бархатный сезон испорчен на Азовском море (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Отдыхающие на Азовском море показали фото огромных и опасных для человека животных

Азовское море и в разгар бархатного сезона продолжают оккупировать опасные морские животные - медузы корнероты. Ожог от щупалец такой медузы может вызвать сильную аллергическую реакцию. Особенно нежелательно контактировать с этими животными детям до трех лет и людям пожилого возраста.

Отдыхающие на курорте Строгановки в Приазовском районе поделились со Styler свежими снимками медуз. И хотя, судя по ним, животные уже погибли, трогать даже мертвую медузу - опасно.

Бархатный сезон на Азовском море сорван: людей атакуют опасные животныеБархатный сезон на Азовском море сорван: людей атакуют опасные животныеБархатный сезон на Азовском море сорван: людей атакуют опасные животные

В Азовском море полно медуз корнеротов (фото: Styler)

Размеры корнеротов впечатляют. При этом они не являются представителями фауны Азовского моря. Ученые говорят, что медуз приносит сюда течением, и они фактически здесь умирают.

Бархатный сезон на Азовском море сорван: людей атакуют опасные животныеБархатный сезон на Азовском море сорван: людей атакуют опасные животныеБархатный сезон на Азовском море сорван: людей атакуют опасные животные

Медузы на Азовском море в сентябре (фото: Styler)

Ученые говорят, что корнероты заходят из вод Черного моря, когда меняется ветер, направление течения и уровень солености воды. Размножаться они здесь не могут, впрочем, как и покинуть акваторию.

Если вам не повезло пострадать от жалящих щупалец корнерота, врачи советуют промыть рану соленой (морской) водой, по возможности удалить частички жгучих нитей от щупалец. Если вы аллергик, то стоит принять антигистаминный препарат.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, или же можно промыть раствором пищевой соды или 5%-ым уксусом.

Ранее мы писали, что популярный украинский курорт опустел в бархатный сезон. И хотя погода позволяет наслаждаться отдыхом и в сентябре, пляжи совершенно пусты.

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