Азовське море в розпал оксамитового сезону атакують небезпечні тварини (відео)

Азовське море атакують небезпечні медузи (фото: pixabay)

На Азовському морі складно скупатися навіть у вересні

Азовське море попри те, що на порозі оксамитовий сезон, продовжують атакувати небезпечні медузи корнероти. Засилля тварин не дає відпочиваючим сповна насолодитися вересневим морем.

Читачка поділилася з нами фото, на яких вода кишить медузами. Тварини збираються в групи, деяких викидає на берег.

Знімки зроблені в курортній Строганівці Приазовського району.

"І це я ще не ходила на "лагуни", там взагалі може бути суцільне желе", - написала Юлія.

Медузи на Азовському морі у вересні (фото: Styler)

Зазначимо, що корнероти - нетипові представники фауни Азовського моря. Вчені кажуть, що вони заходять в акваторію Азова з Чорного моря, коли змінюється вітер, напрям течії та рівень солоності води.

По суті корнероти припливають на Азовське море помирати, бо розмножуватися тут вони не можуть, як і покинути акваторію.

А ось лікарі попереджають, що може вжалити і мертва медуза, якщо взяти її за щупальці.

Оксамитовий сезон на Азовському морі псують медузи (фото: Styler)

Азовське море атакують корнероти (відео: Styler)

Опіки від корнерота не смертельні, але у деяких людей може виникнути алергія. У групі ризику - літні люди, і діти молодше трьох років. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми і навіть летальний результат.

При схильності до алергії, після укусу потрібно прийняти антигістамінний препарат. Місце опіку варто промити морською або солоною водою, а частинки пекучих ниток від щупалець потрібно спробувати видалити.

Нейтралізувати опік можна соком лимона, також його можна промити розчином харчової соди або 5%-ним оцтом.

Раніше в Бердянську жителі помітили унікальне явище. Скупчення медуз було настільки великим, що тварини утворили "желейний острів". Також тут виловили гігантського корнерота і показали в мережі фото.

Також повідомлялося, що популярний український курорт спорожнів в оксамитовий сезон. І хоча погода дозволяє насолоджуватися відпочинком і у вересні, пляжі абсолютно порожні.