Бардаш в России решил сменить имя и получить новый паспорт

Также Бардаш наплел о якобы отсутствии в РФ цензуры и посетовал, что из-за такой свободы слова местная "либеральная прослойка" будто бы подвергает критике путинскую войну и "хочет поражения наших войск, наших русских солдат".

"Демократичнее общества, чем здесь, я не видел никогда нигде. У меня волосы дыбом становятся, насколько власть России позволяет в столь тяжелое для народа время этим всем говорилкам говорить", - рассказывает он.

При этом Бардаш призывает украинцев ждать, что российские захватчики "придут и освободят".

"Это произойдет, это уже происходит", - уверяет коллаборант и добавляет, что "через крепкий кулак" армии РФ якобы "должно произойти единение украинцев и россиян".

"Философ" Юрий Бардаш поделился новыми мыслями в эфире (фото: скриншот t.me/yourabardash)

Бардаш рассказал, что получает российский паспорт, и сменил имя с Юрия на Георгия, а произошло это по рекомендации священника в монастыре в Печорах.

"Владыка Тихон благословил меня на дела. И когда мы знакомились, я сказал, что меня зовут Юрий. Он поправил, что меня зовут Георгий, поэтому в моем паспорте, который я буду получать, российский паспорт, там уже будет Георгий Бардаш, а не Юрий", - поведал экс-продюсер.

Бардаш уже не Юрий, а Георгий (фото: скриншот t.me/yourabardash)