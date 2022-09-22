RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бардаш в России решил сменить имя и получить новый паспорт

Фото: Юрий Бардаш решил сменить имя (facebook.com/yura.bardash)
Автор: Владимир Костырин

Юрий Бардаш, уехавший из Украины через Грузию в Россию, решил осесть в Москве, сменить имя и обзавестись новым паспортом. Скандальный артист-украинофоб расхваливает захватническую политику страны-агрессора и считает, что российские оккупанты "качнут так, что Европа исчезнет".

Об этом бывший продюсер "Грибов" рассказал в своем новом эфире на Telegram-канале.

Также Бардаш наплел о якобы отсутствии в РФ цензуры и посетовал, что из-за такой свободы слова местная "либеральная прослойка" будто бы подвергает критике путинскую войну и "хочет поражения наших войск, наших русских солдат".

"Демократичнее общества, чем здесь, я не видел никогда нигде. У меня волосы дыбом становятся, насколько власть России позволяет в столь тяжелое для народа время этим всем говорилкам говорить", - рассказывает он.

При этом Бардаш призывает украинцев ждать, что российские захватчики "придут и освободят".

"Это произойдет, это уже происходит", - уверяет коллаборант и добавляет, что "через крепкий кулак" армии РФ якобы "должно произойти единение украинцев и россиян".

"Философ" Юрий Бардаш поделился новыми мыслями в эфире (фото: скриншот t.me/yourabardash)

Бардаш рассказал, что получает российский паспорт, и сменил имя с Юрия на Георгия, а произошло это по рекомендации священника в монастыре в Печорах.

"Владыка Тихон благословил меня на дела. И когда мы знакомились, я сказал, что меня зовут Юрий. Он поправил, что меня зовут Георгий, поэтому в моем паспорте, который я буду получать, российский паспорт, там уже будет Георгий Бардаш, а не Юрий", - поведал экс-продюсер.

Бардаш уже не Юрий, а Георгий (фото: скриншот t.me/yourabardash)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за позиции Бардаша о войне РФ против Украины от него ушла вторая жена за пять лет.

Также перед этим мы писали, что не так с Бардашем, который вообразил себя философом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрій БардашШоу-бизнес