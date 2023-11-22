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Бардаш станцевал на фоне Киевского вокзала: как сейчас выглядит продюсер-предатель

Юра Бардаш "попаялся" (кадр из клипа "Эмигрант")
Автор: Татьяна Самарук

Певец и продюсер украинского происхождения Юра Бардаш, который в начале полномасштабного вторжения сбежал в Россию и оттуда транслирует пропагандистские месседжи по отношению к украинцам, станцевал на фоне Киевского вокзала в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на клип Бардаша на песню "Эмигрант".

В ролике видно, что Бардаш сейчас выглядит не лучшим образом. Может быть, это связано с его наркотической зависимостью.

Кадры из видео на песню "Эмигрант"

На видео он бродит по улицам своего нового родного города и танцует на фоне Киевского вокзала - пассажирского терминала станции Москва-Пассажирская-Киевская, являющегося одним из десяти железнодорожных вокзалов российской столицы.

Кадры из видео на песню "Эмигрант"

В самой песне Бардаш поет, что он "емігрант, нє прізнаний талант".

Отметим, что в своем Telegram-канале "Философия Бардаша", где он регулярно восхваляет Путина, жалуется на украинцев и ведет себя как типичный шовинист, написал, что сам себя он "эмигрантом не чувствует нигде, где спокойно может говорить на родном языке".

Также он в очередной раз выразил уверенность, что когда-то украинцы и россияне будут "дружественным крепким одним неделимым".

Бардаша "попаяло" в России (фото: Telegram-канал "Философия Бардаша")

Стоит отметить, что новая песня Бардаша сделана в стиле хита украинского исполнителя Миши Крупина "Красный бархат", с которым продюсер когда-то сотрудничал.

А сюжет клипа "Эмигрант", по сути, слизан с виднограю "Облака" того же Крупина.

Кадр из клипа "Облака"

Ранее мы сообщали, что продюсер Бардаш радуется обстрелам Украины и собирается на Донбасс "за звуками своего региона".

Также Бардаш заявлял, что раскручивает украинских артистов, проживающих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

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Юрій Бардаш