Барби в преклонном возрасте. Жена короля Чарльза III посетила Париж в ярко-розовом наряде

Мировой Барби-бум продолжается

Королева-консорта Камилла всегда умела удивить своим внешним видом и невероятно красивыми образами, ведь быть привлекательной и уникальной в своем стиле - это по-королевски.

Несмотря на то, что женщине 76 лет, она не отстает и активно следит за новыми модными тенденциями, ведь для ее статуса это важно.

Недавно в кинотеатрах прошла премьера фильма Барби, в котором были затронуты важные темы гендерного равенства и роли женщин в этом мире и в мире барби. Кинолента стала настолько культовой и популярной, что в мире начался настоящий Барби-бум.

Кадры из фильма "Барби"

Девушки и женщины во всем мире начали покупать розовую одежду, комбинировать ее с разными образами и вообще пытаться быть как барби. Всюду появились розовые инсталяции для фотографий. Проводились тематические вечеринки. А о количестве женских образов можно вообще умолчать.

Королева Камилла воплотила образ Барби в Париже

На днях королевская семья Камиллы и Чарльза III посетили Париж с деловым визитом. И именно там королева по-настоящему поразила публику. Ведь женщина вышла в свет в ярко-розовом наряде. И таким образом поддержал Барби-бум.

Для своего образа королева Камилла выбрала платье пальто ярко-розового цвета от бренда Fiona Clare Aldridge и шляпку в тон к платью от Philip Treacy.

Королева Камила примерила образ Барби (фото: Getty Imagines)

Стоит сказать, что ее образ поразил не только парижан, но и весь мир, поскольку решиться быть яркой в таком возрасте - это настоящая смелость и отвага.

Однако королева очень уверенно и комфортно ощущала себя в таком ярком образе. И это неудивительно, потому что такие цвета придают женщинам уверенность в себе.

Тем более, что Барби сейчас в тренде и это только делает образ Камилы более выигрышным и интересным.

Королева Камила примерила образ Барби (фото: Getty Imagines)