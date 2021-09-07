"Баран, твоє місце в клітці": під Запоріжжям дитину в школі кілька років цькував вчитель

У Полтавській загальноосвітній школі Малинівської сільради (Гуляйпільський район Запорізької області) дитина систематично протягом декількох років була схильна до принизливого ставлення, образ та іншого психологічного насильства з боку вчительки англійської мови, яка також є директором цієї школи.

Про це повідомила на своїй сторінці адвокат сім'ї хлопчика Ірина Вишнякова.

Протягом декількох років вчитель англійської мови знущалася з Романа, до неї приєднувалися і учні шкільного закладу.

"Далі будуть такі цитати:" Баран"," Тобі місце в клітці", "Скотиняка","Тобі не місце в цій школі", "Двієчник", "Закрий рот","Собака", —такі висловлювання використовувала директор школи на адресу хлопчика систематично, розказала захисниця Ірина Вишнякова.

Адвокат повідомила, що булінг вкрай негативно вплинув на дитину. Хлопчик не хотів відвідувати школу і замкнувся в собі. Пізніше, до знущань почали приєднуватися й учні.

Батьки школяра звернулися до психолога, який працював з дитиною певний час. Фахівець підтвердив, що щодо учня був булінг в школі. Тоді батьки написали заяву в поліцію.

"Батьки Роми були в стані цілковитого безсилля, але в той самий час з величезною силою і бажанням відстояти права свого сина і припинити подібні дії! Звернення до мене вони розцінювали, як останню надію", - зазначає правозахисниця.

Зрештою суд визнав директора школи винною в цькуванні учня і оштрафував на 850 гривень.

Але навіть після цього випадку педагога і за сумісництвом директора не звільнили з посади.