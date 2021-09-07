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"Баран, твое место в клетке": под Запорожьем ребенка в школе несколько лет "травил" учитель

Новина українською →
Вторник 07 сентября 2021 14:25
"Баран, твое место в клетке": под Запорожьем ребенка в школе несколько лет "травил" учитель В украинской школе над учеником издевался учитель (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Полтавской общеобразовательной школы Малиновского сельсовета (Гуляйпольский район Запорожской области) ребенок систематически на протяжении нескольких лет был подвержен унизительному отношению, оскорблениям и другому психологическому насилию со стороны учительницы английского языка, которая также является директором этой школы.

Об этом сообщила на своей странице адвокат семьи мальчика Ирина Вишнякова.

На протяжении нескольких лет учитель английского языка издевалась над Ромой, к ней присоединялись и ученики школьного учреждения.

"Далее будут такие цитаты: "Баран", "Тебе место в клетке", "Скотыняка", "Тебе не место в этой школе", "Двоечник", "Закрой рот", "Собака", —такие высказывания использовала директор школы в адрес мальчика систематически, рассказывает защитница Ирина Вишнякова.

Адвокат сообщила, что буллинг крайне негативно повлиял на ребенка. Мальчик не хотел посещать школу и замкнулся в себе. Позже, к издевательствам начали присоединяться и ученики.

Родители школьника обратились к психологу, который работал с ребенком определенное время. Специалист подтвердил, что по отношению к ученику был буллинг в школе. Тогда родители написали заявление в полицию.

"Родители Ромы были в состоянии полнейшего бессилия, но в то же время с огромной силой и желанием отстоять права своего сына и прекратить подобные действия! Обращение ко мне они расценивали, как последнюю надежду", - отмечает правозащитница.

В конце концов суд признал директора школы виновной в травле ученика и оштрафовал на 850 гривен.

Но даже после этого случая педагога и по совместительству директора не уволили с должности.

Как мы писали ранее, во Львове вспыхнул скандал в садике из-за поборов и травли.

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