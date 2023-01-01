Банкротство, долги и экономжилье: что будет с рынком недвижимости в 2023 году

Что будет с рынком недвижимости в следующем году

"Если война будет продолжаться весь 2023 год, ситуация на первичном рынке жилья будет оставаться очень тяжелой. Более того, в связи с ухудшением общей экономической ситуации в Украине и продолжением блекаута большое количество девелоперских компаний окажутся в процедуре банкротства из-за того, что не смогут выполнить свои обязательства перед кредиторами", - объясняет адвокат Александр Таламанчук.

Также по его словам, большое количество инвесторов, купивших жилье с помощью программ по рассрочке или ипотеке, не смогут погасить задолженность по платежам.

"Позитивно на рынок недвижимости будет влиять приемлемый уровень инфляции, снижение себестоимости строительства в результате снижения себестоимости строительных материалов. А также увеличение доходов граждан, проведение программ кредитования на уровне 3%", - добавляет эксперт.

Кроме того, Таламанчук отмечает, что важно дальше системно работать над усовершенствованием законодательства. В частности, усовершенствовать или ветировать закон №5655, устанавливающий новые нормы закона о реформировании сферы градостроительной деятельности.

"В то же время сегодня в обществе необходимо продолжать публичное обсуждение и анализ градостроительной реформы, привлекать как можно больше участников, держать на контроле ход реформы, отслеживать все несоответствия и проблемы, возникающие в результате ее внедрения. Также отмечать положительные моменты реформы", - рассказывает адвокат.

По его словам, важно вернуть доверие инвесторов и нивелировать возможность на законодательном уровне предоставлять исключительно государственные функции бизнеса, которые сможет контролировать другой бизнес. Прозрачные правила игры на рынке недвижимости будут стимулировать к быстрому запуску рынка недвижимости, что важно для экономики Украины в целом.

"На сегодняшний день есть единственная причина, от которой зависит прогноз рынка недвижимости в Украине в следующем году. Это события, происходящие в стране, связанные с войной. Все зависит от активности боевых действий, от затишья или перемирия и долгожданного окончания войны", - рассказала Ольга Щедрина, эксперт по недвижимости.

По ее прогнозам, ситуация на рынке недвижимости не изменится, по меньшей мере, к весне, а может даже и к лету.

"Как видим, сегодня спрос на недвижимость в Киеве почти равен нулю, потому что имеем постоянные отключения света, потерю связи, интернета. И в такое время людям действительно не до покупки недвижимости", - добавляет эксперт.

Рынок недвижимости по продаже и покупке оживет и получит движение в сторону активного роста, только после завершения активных военных действий, утверждает Щедрина.

"Можем говорить о существенном изменении спроса на рынке недвижимости в сторону загородной недвижимости экономсегмента. Эта тенденция будет сохраняться в 2023 году и в последующие годы тоже", - говорит Ольга.

Также с весны 2023 будет расти спрос на земельные участки, прогнозирует эксперт.

"Сейчас по-прежнему есть спрос на покупку недвижимости по ценам с большим дисконтом, потому что мы все понимаем, что после окончания войны мы получим рост цен на недвижимость. В первую очередь это касается недвижимости в новых домах, которые уже сданы в эксплуатацию и в которых можно делать ремонты сразу или же в квартирах, где ремонты уже сделаны", - объясняет Щедрина.

По ее словам, на вторичном рынке цены также пойдут вверх и вернуться в довоенные.

"Инвестиции в недвижимость всегда были, есть и останутся выгодными. Главное, чтобы закончились военные действия и не было угроз разрушения этой недвижимости. Как всегда, в первую очередь, спрос будет на одно- и двухкомнатные квартиры. У трехкомнатных всегда меньше потребность", - добавляет эксперт.

Щедрина отмечает, что как только сможем вернуться к стабильной мирной жизни, спрос на недвижимость вырастет и придут новые инвестиции. Тогда повысятся цены как на продажу, так и на аренду.