Банкомат видав українцю 40 тисяч замість 4-х, але він не зрадів (фото)

В Берегові Закарпатської області стався цікавий випадок. Місцевий житель хотів зняти 4 тисячі гривень, але замість цього банкомат видав йому 40 тисяч. Чоловік вирішив не привласнювати гроші, а подзвонити в банк на гарячу лінію і повідомити про помилку.

Спочатку чоловікові необхідно було зняти 8 тисяч гривень, але операцію довелося проводити двічі, оскільки наявних купюр у банкоматі було тільки по 100 гривень. Про це він розповів виданню "Mukachevo.net".

Спочатку Сергій зняв перші чотири тисячі гривень, а потім ще й другу. Але якщо перша операція пройшла без сюрпризів, то з другої банкомат дав збій, і видав йому 40 купюр номіналом в 1 000 гривень.

У Берегові банкомат видав українцю 40 тисяч гривень замість 4 (фото: mukachevo.net)

Чоловік не відразу зрозумів у чому справа, а коли побачив на руках зовсім іншу суму, повідомив про це у фінустанову.

"Спокуси привласнити гроші не було, одразу ж вирішив зателефонувати на гарячу лінію банку", - розповів Сергій.

У банку розповіли, що збій в банкоматі стався через помилку при поповненні, адже номінал в 1 000 гривень новий і можливо просто була людська помилка. Сергію подякували за благородний вчинок і повернення грошей.

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