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Бандити по-звірячому побили організатора популярного фестивалю в Дніпрі: рідні просять про допомогу

Автор: Анна Шиканова

Організатора одного з найбільших джазових фестивалів "Джаз на Дніпрі" побили бандити. Влад Агапов перебуває в реанімації, і лікарі борються за його життя. Рідні почали збір коштів і просять про допомогу.

Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю "Джаз на Дніпрі" в соціальній мережі Facebook.

Повідомляється, що Влада Агапова напали бандити та жорстоко його побили. Він потрапив у реанімацію лікарні імені Мечникова і йому вже зробили одну операцію.

"Наш друг потрапив у біду. Всіма улюблений Влад Агапов був жорстоко побитий, потрапив до реанімації лікарні ім. Мечникова, переніс операцію. Стан стабільно важкий. Спасибі лікарям, які витягають Влада з того світу", - сказано в повідомленні на сторінці.

Організатора фестивалю "Джаз на Дніпрі" Влада Агапова по-звірячому побили

Також вказується, що бандитський напад на вулиці поставив під загрозу життя прекрасної людини.

"Напевно ви бачили Влада на майданчику "Джаз на Дніпрі", багато чого з того, що люблять глядачі на нашому фестивалі відбувається саме завдяки його роботі. Ми дуже сподіваємося, що лікарі врятують Влада, і просимо вас про підтримку", - зазначили на сторінці фестивалю.

Карта мами: 4731 2196 1478 1775 Світлана Агапова

Карта сина: 4731 2191 2402 7230 Агапов Артем

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Прикарпатті колишній зек побив підлітка, але поліція відкрила справу лише після скандалу.

А також розповідали про те, що під Києвом компанія підлітків жорстоко побила чоловіка.

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