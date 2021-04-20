Бандиты зверски избили организатора популярного фестиваля в Днепре: родные просят о помощи

Сообщается, что на Влада Агапова напали бандиты и зверски его избили. Он попал в реанимацию больницы имени Мечникова и ему уже сделали одну операцию.

"Наш друг попал в беду. Всеми любимый Влад Агапов был жестоко избит, попал в реанимацию больницы им. Мечникова, перенес операцию. Состояние стабильно тяжелое. Спасибо врачам, которые вытягивают Влада с того света", - сказано в сообщении на его странице.

Организатора фестиваля "Джаз на Днепре" Влада Агапова зверски избили

Также указывается, что бандитское нападение на улице поставило под угрозу жизнь прекрасного человека.

"Наверняка вы видели Влада на площадке "Джаза на Днепре", многое из того, что любят зрители на нашем фестивале происходит именно благодаря его работе. Мы очень надеемся, что врачи спасут Влада, и просим вас о поддержке", - отметили на странице фестиваля.

Карта мамы: 4731 2196 1478 1775 Светлана Агапова

Карта сына: 4731 2191 2402 7230 Артем Агапов