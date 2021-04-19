Під Києвом компанія підлітків жорстко побила чоловіка: причина вчинку вас здивує

У Новосілках Київської області група підлітків жорстко побила чоловіка. Інцидент стався в ЖК "Одеський бульвар". Чоловік працював двірником в новобудові, але потрапив під жорстку силу молодих людей.

"Сьогодні вдень в ЖК "Одеський бульвар" зграя підлітків з невідомих причин побила місцевого двірника. Зараз цю подію розслідують поліцейські", - сказано в повідомленні під відео.

У коментарях користувачі відзначили, чому сталася ця жахлива історія. Річ у тому, що підлітки довгий час хотіли пройти в під'їзд, але консьєржка їх не пускала. За неї заступився двірник і жорстко за це поплатився.

Під Києвом підлітки напали на двірника