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Під Києвом компанія підлітків жорстко побила чоловіка: причина вчинку вас здивує

Новость на русском → Київська область, Понеділок 19 квітня 2021 08:49
Під Києвом компанія підлітків жорстко побила чоловіка: причина вчинку вас здивує Під Києвом молодики побили двірника (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Новосілках Київської області група підлітків жорстко побила чоловіка. Інцидент стався в ЖК "Одеський бульвар". Чоловік працював двірником в новобудові, але потрапив під жорстку силу молодих людей.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Сьогодні вдень в ЖК "Одеський бульвар" зграя підлітків з невідомих причин побила місцевого двірника. Зараз цю подію розслідують поліцейські", - сказано в повідомленні під відео.

У коментарях користувачі відзначили, чому сталася ця жахлива історія. Річ у тому, що підлітки довгий час хотіли пройти в під'їзд, але консьєржка їх не пускала. За неї заступився двірник і жорстко за це поплатився.

Під Києвом підлітки напали на двірника

  • Довго ходили територією, намагалися заходити до парадних. Консьєржки не пускали, двірник заступився за консьєржку одного з під'їздів і на нього напали.
  • Зграя диких собак.
  • На перший випадок, двірникові двохнедільну відпустку за рахунок батьків, а цим чмирям прибирально-виправні роботи на два тижні замість цього двірника.
  • Паразити, місце таке, що приїжджі навряд чи десь поруч живуть.

Як ми раніше писали, в Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності. Дівчинку жорстоко ображали і застосовували фізичну силу. Інцидент стався в Бахчисараї.

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