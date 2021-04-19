Під Києвом компанія підлітків жорстко побила чоловіка: причина вчинку вас здивує
У Новосілках Київської області група підлітків жорстко побила чоловіка. Інцидент стався в ЖК "Одеський бульвар". Чоловік працював двірником в новобудові, але потрапив під жорстку силу молодих людей.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
"Сьогодні вдень в ЖК "Одеський бульвар" зграя підлітків з невідомих причин побила місцевого двірника. Зараз цю подію розслідують поліцейські", - сказано в повідомленні під відео.
У коментарях користувачі відзначили, чому сталася ця жахлива історія. Річ у тому, що підлітки довгий час хотіли пройти в під'їзд, але консьєржка їх не пускала. За неї заступився двірник і жорстко за це поплатився.
Під Києвом підлітки напали на двірника
- Довго ходили територією, намагалися заходити до парадних. Консьєржки не пускали, двірник заступився за консьєржку одного з під'їздів і на нього напали.
- Зграя диких собак.
- На перший випадок, двірникові двохнедільну відпустку за рахунок батьків, а цим чмирям прибирально-виправні роботи на два тижні замість цього двірника.
- Паразити, місце таке, що приїжджі навряд чи десь поруч живуть.
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