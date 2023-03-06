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Balenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекции

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Понедельник 06 марта 2023 10:31
Balenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекции Balenciaga показала новую коллекцию 2023 года (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Неделе моды в Париже креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия представил новую коллекцию после отмены марки. Изменения с модными луками можно заметить невооруженным глазом. Отметим, что модный показ был секретным.

На странице в Instagram, где не было публикация с начала полномасштабной войны в Украине, бренд показал новую коллекцию.

Что изменилось в концепции бренда

Дизайнер напомнил гостям, что теперь он моду воспринимает не как развлечение, а как искусство. Помимо стиля, у Balenciaga прослеживается еще одно радикальное изменение. На одежде и аксессуарах не было логотипов бренда. Яркий брендинг был неотъемлемой частью культа Balenciaga, который Демна повсеместно привнес в популярную уличную культуру.

"Это большая перемена. Но я думаю, что мы собираемся выйти на новый этап, когда название бренда может быть не указано. Честно говоря, это необходимо, и я использую эту возможность сейчас, чтобы убедить всех, что это правильно", - сказал дизайнер.

Balenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииBalenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекции

Balenciaga полностью изменила стиль: смотрите фото с секретного показа новой коллекцииНовая коллекция Balenciaga 2023 (фото: instagram.com/balenciaga)

Напомним, что креативный директор дома моды Balenciaga Демна стал послом фандрейзинговой платформы United24 по направлению "Восстановление Украины" для помощи временно перемещенным лицам.

Сам модный дом активно поддерживает Украину в такие тяжелые для нее времена, ведь Демна сам хорошо знает, что такое война и быть беженцем.

Раньше мы рассказывали, о том какие вещи из прошлого снова в трендах моды.

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