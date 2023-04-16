Полно приятных неожиданностей: гороскоп для всех знаков Зодиака с 17 по 23 апреля

Гороскоп на ближайшую неделю обещает многим представителям зодиакального созвездия приятные моменты и неожиданности. Часть из этих сюрпризов ожидаются в романтической сфере.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 17 по 23 апреля. Кого ждут приятные сюрпризы - читайте ниже.

Овен

В первой половине неделе постарайтесь использовать те возможности, которые к вам придут. Среда станет напряженным днем, а с четверга энергия пойдет на спад. На выходных воздержитесь от импульсивности, будьте осторожнее и не действуйте необдуманно.

Если кто-то вас покинет, то не стоит расстраиваться. Важные люди останутся рядом, а из вашей жизни уходят лишь лишние.

Телец

Неделя станет более легкой и благоприятной, чем предыдущая. Многие вопросы будут решаться сами собой, без особых усилий. А некоторые задачи просто утратят свою актуальность. Отличный период для новых знакомств, в том числе и романтических. Отличными днями станут вторник и воскресенье.

Будьте осторожны при переплетении дружеских отношений и финансов - есть риск напряжения и агрессии.

Близнецы

Все важные решения постарайтесь принять до пятницы, так как в конце неделе придет ретроградный Меркурий, который управляет вашим знаком. Будьте энергичны и не впадайте в апатию. Если настроение начнет ухудшаться - срочно ищите источник позитива.

В рабочей сфере могут быть паузы. Неделя принесет тайны, секреты и исполнение какого-то желания.

Рак

Неделя станет спокойной и уравновешенной. Единственный день, когда возможны какие-то колебания - это четверг, так как Луна и Солнце сформируют негативные аспекты к Плутону. Проведите этот день в покое, будьте терпеливы, чтобы не зарядиться негативной энергией.

Могут возникнуть какие-то сложности. Вы окажетесь неожиданно в центре внимания, но могут быть конфликты из-за этого.

Лев

Звезды и планеты обещают вам мощную и серьезную неделю, которая потребует от вас максимальной осторожности. У вас будет желание принимать резкие, даже авторитарные решения - воздержитесь от них. Контролируйте свой гнев и прислушивайтесь к мнению своих близких. На выходных побалуйте себя.

Вас будут раздирать противоречия - между покоем и стабильностью и желанием все изменить одним махом.

Дева

Не вступайте в ближайшие дни в споры - это может лишить вас близких людей и поддержки. Вы будете настолько энергичны и упрямы в дискуссии, что будете идти до конца. Если вам нужно кого-то в чем-то убедить - пользуйтесь этим свойством, но не перегибайте.

Если есть возможность - отправляйтесь в путешествие, получите новые знания. А вот в конфликты постарайтесь не вступать.

Весы

Первая половина недели будет вялая и придется прикладывать много усилий для хорошего результата. С четверга ситуация начнет улучшаться и в конце недели вас ждут благоприятные и насыщенные события.

Постарайтесь уделить время работе над собой, чтобы обрести гармонию с собой и миром. А еще - используйте для этого творчество.

Скорпион

Держитесь на этой неделе подальше от начальства, иначе ваше общение может закончиться жаркими спорами и дискуссиями. Если вам что-то нужно сообщить - делайте это в письменном виде. Волны гнева старайтесь успокоить с помощью медитации и просмотра фильмов.

Позаботьтесь о своей репутации и не давайте шансов своим недоброжелателям. У вас есть цель и идите к ней, но честным путем.

Стрелец

Для вас самыми успешными днями на этой неделе станут среда и четверг - ожидается множество динамичных и позитивных дней. Энергетика будет зашкаливать и стоит ее распределить с умом. Контролируйте свои амбиции, а еще лучше - заручитесь надежной поддержкой.

Помните, что, если жизнь где-то закрыла дверь, там же она открыла окно - с новыми возможностями.

Козерог

Не торопитесь в начале недели совершать кардинальные и масштабные поступки, есть риск не достичь нужного результата. С четверга ситуация станет более благоприятной, и вы можете рассчитывать на успехи в делах, благосклонность начальства, мощный прилив энергии и успех на всех фронтах. В том числе - и на личном фронте.

В вашем окружении появился кто-то, кому ваша жизнь кажется прекрасной темой для обсуждения. Желательно пресекать такое поведение на корню.

Водолей

Если вы собирались купить что-то крупное или обновить свои гаджеты, технику - сделайте это в первой половине недели. С четверга покупки совершать не стоит, хотя удача в финансовом плане будет обеспечена. Стоит ожидать интересные сюрпризы в конце недели.

У вас есть риск потерять контроль и попасть в зависимость от других людей, постарайтесь этого избежать.

Рыбы

Вся неделя будет очень благоприятной в романтическом плане. Это касается как возможности новых знакомств, так и улучшения отношений, которые есть уже сейчас - есть шанс добиться нового уровня доверия и близости. С понедельника по среду занимайтесь важными делами, но реально оценивайте свои силы.

Если вы не можете что-то сделать или с кем-то договориться - не бейтесь головой об стену, попросите о помощи.