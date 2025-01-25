"Много неожиданностей". Финалистка "Холостяка" дала совет женщинам, которые хотят стать участницами шоу

Каким советом поделилась Юзьвак

Девушка, которая оказалась в финале проекта, отметила, что для участия в подобном шоу нужна устойчивость и понимание того, что будет много конкуренции. Также не стоит забывать о наличии стрессовых ситуаций и неожиданностей.

"Нужна устойчивость, потому что будет много конкуренции с другими женщинами, будет много эмоциональных и стрессовых ситуаций, будет много неожиданностей. Человеку, который любит стратегию, любит все планировать, может быть трудно на этом проекте. Он классно прокачивает людей, учит жить в потоке", - пояснила Анастасия.

"Главный совет такой: если девушка чувствует интерес и импульс, она знает, что хочет там быть - иди и подчиняйся импульсу. Не бойся, не сдерживай себя. По крайней мере лучше делать, чем не делать и всю жизнь жалеть", - добавила она.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Кроме того, участница рассказала, как ее родители относятся к сплетням, которые есть вокруг нее и ее семьи после появления публичности.

"Мои родители говорят: "Не обращай внимания, не волнуйся за нас, двигайся дальше. Мы знаем правду, поэтому ты не возмущайся, потому что мы не возмущаемся. Двигайся дальше, потому что люди всегда будут хейтить", - поделилась Настя.

Что касается ее лично, то украинка отметила, что создатели шоу раскрыли ее где-то на 30%. В то время такие ее черты, как строгость и прагматичность, показаны не были.

"В повседневной жизни я строгая. Я жила за границей где-то с 17 лет, сама и без помощи родителей занималась делами, документами. Полностью акклиматизировалась в другой стране. В такой ситуации человек должен быть мегапрагматичным, потому что ежедневно возникают определенные задачи, которые нужно решить здесь и сейчас. Зритель меня воспринял легкой, жизнерадостной, сексуальной. Но у меня есть прагматичность, холодный рассудок, иногда даже категоричность", - отметила она.

Анастасия Юзьвак и Олесандр Терен (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

В прошлом Юзьвак говорила о том, что не жалеет о своем участии в шоу, несмотря на то, что главный герой Александр Терен сделал выбор не в ее пользу. Свой проигрыш в финале она восприняла с достоинством и сказала Александру, что, возможно, в будущем они еще когда-то будут поддерживать связь.