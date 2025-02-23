Сколько в идеале должна весить женщина? Наконец-то ученые назвали точную формулу
Долгое время существовало множество формул и методов для расчета идеального веса женщины. Однако многие из них оказались ошибочными.
Так сколько же должна весить женщина в идеале, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Medical News Today.
Какой идеальный вес женщины?
Современные исследования и рекомендации врачей свидетельствуют о том, что не существует единого "идеального" значения веса для всех женщин.
Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, средним считается вес женщины около 77 килограммов. Однако это число на весах не является показателем здоровья.
Значительно важнее рассчитывать, какой должен быть вес при росте у каждого отдельного человека. Ведь невозможно сказать одно число для определения, какой вес должен быть при росте 165 и какой вес должен быть при росте 180 сантиметров.
Что нужно учитывать при определении "идеального" веса?
Индекс массы тела (ИМТ)
Этот показатель помогает оценить соотношение веса и роста. Однако, он не учитывает мышечную массу и другие факторы. ИМТ рассчитывается по формуле: вес (кг) / рост (м)². Нормальными значениями считаются показатели от 18,5 до 24,9.
Возраст
С возрастом метаболизм замедляется, поэтому некоторое увеличение веса может быть нормальным. После 30 лет каждые 10 лет обмен веществ замедляется примерно на 2-5%.
Тип фигуры
Каждая женщина имеет свой уникальный тип фигуры, поэтому вес может отличаться в зависимости от этого. Существует три основных типа фигуры: "яблоко", "груша" и "прямоугольник".
Образ жизни
Активный образ жизни позволяет иметь больший вес за счет мышечной массы. Люди, которые регулярно занимаются спортом, могут иметь более высокий ИМТ, но при этом быть здоровыми и в форме.
Заболевания
Некоторые заболевания, такие как диабет, гипотиреоз или гормональные нарушения, могут влиять на вес.
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