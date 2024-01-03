Много девочек! Сколько детей родилось в Киеве в первый день 2024 года (фото)

Сколько детей родилось

2 января прямо во время массированного ракельного обстрела Украины в укрытии роддома №3 на свет появилась маленькая Яринка.

Несмотря на трудности и опасность девочка родилась здоровой.

Яринка и все остальные 33 711 детей, рожденных у столичных родильных во время войны, имели возможность появиться на свет благодаря внимательным и профессиональным медикам.

1 января в Киеве родился 51 младенец. И девочек среди них гораздо больше!

"В народе говорят, что перед войной появляется больше мальчиков. Так, может, в первый день Нового года эти малыши предвещают нам приближение мира? Пусть растут счастливые в мирной стране, которую мы, взрослые, обязательно для них выборем, к чему бы не удавался кровавый агрессор", - говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что остаются на передовой, всегда рядом с теми, кому нужна их помощь даже в самые сложные моменты.

Родители с детьми, родившимися в столичном роддоме (фото: facebook.com/doz.kyiv.ua)