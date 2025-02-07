"Видела, как русские вывозили из села шкафы и картошку": история Елены с Киевщины в музее "Голоса мирных"

Во время оккупации Иванкова Елена старалась не сидеть дома - общалась с соседями, обменивалась информацией. Однажды даже помогла потушить пожар - российский бронетранспортер попал в жилой дом.

"Я увидела, что горит квартира на пятом этаже. Подбежала, говорю: "Ребята, чем помочь?". У меня есть шланг. Нашли еще один, соединили. Так и потушили", - вспоминает женщина.

Еще одним эпизодом, который запечатлелся в памяти Елены, стало отступление россиян. Женщина как раз возилась в саду и увидела, что российские машины с пометкой "V" снова едут - правда, в обратном направлении. Обратила внимание и на то, что на борту вражеских автомобилей был странный груз: мешки с картошкой, луком, столы и шкафы.

О российских мародеров, беседу с фсбшником, подрыв моста и волонтерство Елена рассказывает по ссылке.

Коллекция музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины.

Расскажите свою историю на портале музея или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001