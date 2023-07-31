Бабушка-чемпионка по бодибилдингу соблазняет изгибами в бикини: как выглядит красавица

Что известно о чемпионке

Женщина проживает в Мельбурне, Австралия, и работает личным тренером. Она любит поднимать тяжести, а свое "путешествие" в мире бодибилдинга начала около 20 лет назад.

Лесли собрала уже более 30 титулов по бодибилдингу, и она часто доказывает, что возраст - это только цифра.

А в недавнем сообщении в Instagram богиня фитнеса показала изгибы, позируя в ошеломляющем бикини.

"Погода в Мельбурне может так быстро измениться, но сегодня мне удалось поймать немного солнца. Надеюсь, у вас было чудесное воскресенье", - подписала последние фотографии с пляжа красавица.

Лесли любит ходить на пляж и обычно радует поклонников потрясающими снимками своего тела.

Фолловеры заваливают Лесли одобрительными комментариями и засыпают комплиментами.

Лесли Максвелл отлично выглядит (фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness)