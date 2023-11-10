"Бабушкин" метод оказался рабочим: врач подтвердил эффективность полоскания носа и горла солью
Многие слышали, что в прошлом одним из популярных средств для борьбы с заложенностью носа и болью в горле было полоскание солевым раствором. И если ранее это считалось "бабушкиным" методом, то теперь такой лайфхак изучил эксперт.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), врач Джимми Эспиноза (профессор акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Техасского университета в Медицинской школе Макговерна в Хьюстоне) провел исследование и выяснил, как солевой раствор помогает при простуде и даже коронавирусе.
При написании материала были использованы такие ресурсы: The Washington Post, сайт Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии.
Что показало исследование
Врач предложил 55 взрослым пациентам с коронавирусом попробовать промывать нос и полоскать горло физраствором. Он разделил людей на две группы, первая проверяла этот метод, используя раствор из стакана воды и около трети чайной ложки соли. Другая же полоскала и промывала нос с горлом жидкостью с полной чайной ложкой соли.
В течение 14 дней пациенты использовали раствор четыре раза в сутки. В итоге оказалось, что у этих людей фиксировали куда меньше случаев госпитализации, чем у тех, кто не полоскал и не промывал нос со ртом.
Как солевой раствор помогает при простуде (фото: freepik.com)
Как правильно промывать нос и полоскать горло
Чтобы избавиться от заложенности носа и боли в горле, растворите небольшое количество соли в теплой чистой воде. Вы можете использовать физраствор или же кипяченую воду.
Промывать нос можно как специальными приспособлениями, так и без них. Стоит учесть, что солевой раствор не должен быть слишком крепким, иначе вы рискуете вызвать жжение на слизистых оболочках. Чтобы полоскать горло, нужно набрать немного жидкости в рот, запрокиньте голову и полощите воду внутри себя несколько секунд подряд.
Как полоскать горло и промывать нос (фото: freepik.com)
Полоскание горла и носа солевым раствором - что важно учесть
Ранее метод полоскания солью уже интересовал ученых. Поэтому новое исследование вызвало бурные обсуждения. Эксперты отмечают, что пациентам с высоким кровяным давлением не следует полоскать горло соленой водой, так как частицы соли могут попасть в их организм, что вызовет проблемы.
Помимо этого, не стоит считать полоскание горла и промывание носа главным методом лечения. Такой лайфхак лишь вторичный способ избавиться от симптомов. Самое важное - рекомендации врача, вакцинация и осознанный прием лекарств, которые вам должен выписать исключительно доктор.
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