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Як у бабусі в дитинстві: рецепт смачних вареників з вишнею від відомого кулінара

Готуємо вареники з вишнею (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Літо - саме час для українських вареничків з вишнею. Якщо ви шукаєте, що саме зараз можна приготувати з вишнею, а також, як робити тісто, яке б підійшло для вареників, чебуреків, хінкалі і пельменів, спробуйте цей нескладний рецепт.

Рецептом поділилася відомий кулінар Ліза Глинська, а також показала процес готування на відео. Буде смачно, як в дитинстві у бабусі!

Вареники з вишнею: на 70 вареничків

Заварне тісто:

  • 500 г борошна
  • 10 г солі
  • 250 мл окропу
  • 50 мл соняшникової олії (рафінованої)

Начинка:

  • Вишня
  • Цукор

Спосіб приготування:

1. Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин і масло до борошна. Перемішуємо спочатку виделкою, потім розминаємо руками. Але недовго. Ми залишаємо тісто в мисці, накриваємо його плівкою або рушником. Залишаємо на годину при кімнатній температурі.

2. Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо, без додавання борошна. Відправляємо тісто в пакет і ставимо в холодильник на 2-3 години. У холодильнику тісто може зберігатися 2-3 дні.

3. Посипаємо стіл і тісто борошном. Розкачуємо його, видавлюємо кола, діаметром 6 см.

4. Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор (за смаком), додаємо 2-3 вишні (з кісточкою), можна і без.

5. Щоб приготоване тісто не завітрювалося, накриваємо його плівкою.

6. Відправляємо вареники в киплячу воду. 2-3 хвилини - готово!

7. Подаємо з вершковим маслом або сметаною.

Раніше кулінар також розповіла, як за лічені хвилини приготувати найпростіший пиріг.

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