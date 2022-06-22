Як у бабусі в дитинстві: рецепт смачних вареників з вишнею від відомого кулінара

Вареники з вишнею: на 70 вареничків



Заварне тісто:

500 г борошна

10 г солі

250 мл окропу

50 мл соняшникової олії (рафінованої)

Начинка:

Вишня

Цукор

Спосіб приготування:

1. Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин і масло до борошна. Перемішуємо спочатку виделкою, потім розминаємо руками. Але недовго. Ми залишаємо тісто в мисці, накриваємо його плівкою або рушником. Залишаємо на годину при кімнатній температурі.

2. Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо, без додавання борошна. Відправляємо тісто в пакет і ставимо в холодильник на 2-3 години. У холодильнику тісто може зберігатися 2-3 дні.

3. Посипаємо стіл і тісто борошном. Розкачуємо його, видавлюємо кола, діаметром 6 см.

4. Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор (за смаком), додаємо 2-3 вишні (з кісточкою), можна і без.

5. Щоб приготоване тісто не завітрювалося, накриваємо його плівкою.

6. Відправляємо вареники в киплячу воду. 2-3 хвилини - готово!

7. Подаємо з вершковим маслом або сметаною.