Бабуся на гіроскутері вийшла на новий рівень: мережу "підірвало" відео із Запоріжжя

Бабуся на гіроскутері, що розсікає по вулицях Запоріжжя, буквально "підірвала" мережу кілька місяців тому. Тепер же пенсіонерка вийшла на новий рівень - вона долучає маленьку онучку до незвичних прогулянок.

Нещодавно в Instagram виклали відео, на якому бабуся, що впевнено стоїть на електротранспорті, вигулює дитину в колясці.

Варто відзначити, що стиль одягу цієї жінки помітно відрізняється від тієї, яку зняли на відео ще в квітні. Цілком імовірно, що це інша пенсіонерка, і таких просунутих бабусь в Запоріжжі тепер двоє.

Бабуся на гіроскутері у Запоріжжі (відео: instagram.com/its_zp/)

Користувачі мережі оцінили незвичайне ноу-хау. Втім, дехто все ж таки хвилюється за безпеку жінки. А деякі кажуть, що на таких прогулянках бачать бабусю з онукою регулярно.

Кожен день її бачимо, завжди малу так катають, а старший у цей час гуляє. Поки батьки на роботі з дітьми, в цьому немає нічого дивного вже. Бабуся молодець.

Мері Поппінс вже не та...

Я один в передчутті падіння?

Гостя з майбутнього...

Скрін: instagram.com/its_zp/

Пропонуємо згадати попередні пригоди бабусі на гіроскутері в Запоріжжі і знайти відмінності.

Бабуся на гироскутере у Запоріжжі (відео: YouTube/ТСН)

До речі, забавне музичне звернення до Володимира Зеленського, яке записав відомий блогер, журналіст і музикант, "порвало" мережу.