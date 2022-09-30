Бабье лето отменяется? Синоптики обновили прогнозы погоды

По прогнозам народных синоптиков, настоящее тепло в середине осени стоит ждать в середине первой декады октября. В книге Леонида Горбаня сказано, что потепление и ясная погода придет только после 4 октября и продержится до 17 октября.

По прогнозу Владимира Деркача, начало октября будет прохладным и дождливым. А бабье лето придет позже, но продержится до 14 октября. Потом начнет холодать по ночам, но дневная температура будет опускаться постепенно.

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Как сообщает "Погодный радар", в конце этой недели высокая температура воздуха возможна только в южной части Украины. Остальные области будут находиться между холодными и теплыми воздушными массами, поэтому там будет прохладнее. Также на севере, западе, в центре и на востоке ожидается сильная облачность и частые дожди.

"Начиная с воскресенья заметно похолодает, сначала на западе, севере страны, а потом и на остальной территории. Похолодание будет сопровождаться осадками, которые могут быть сильнее в северных, западных и восточных районах. На юге возможны грозы. В некоторых районах может выпасть более 40-50 мм осадков", - прогнозируют синоптики.

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Первая неделя октября будет прохладной, ожидается +10+15 в северной половине страны и +18 +20 на юге. Ожидаются дожди в первой половине недели.

"Первая половина недели следующей недели будет дождливая, а вторая, хоть и прохладная, но без осадков. Похоже, что бабье лето, если и порадовало украинцев теплом, то не слишком долго. Остается надежда, что еще одна волна потепления в октябре все-таки будет", - говорится в прогнозе.

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