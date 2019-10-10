Бабине літо в Україні: синоптик розповів, скільки триватиме тепла погода

Погода в Україні в останні дні неабияк налякала українців холодними морозними ночами і першими снігопадами в Карпатах. Однак після 10 жовтня в Україну повернеться саме справжнє осіннє тепло і місцями очікується підвищення температури повітря до +25 градусів.

Як розповів начальник Національного гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда в коментарі для видання OBOZREVATEL, це потепління буде тривалим.

"Потепління вже почалося з сьогоднішнього дня, воно буде продовжуватися і буде тривалим, і його можна назвати бабиним літом. В цей період максимальні денні температури можуть досягати 20 градусів, на півдні навіть 25 градусів", - зазначив Кульбіда.

Погода в Україні 14 жовтня

Синоптик повідомив, що, за попередніми прогнозами, "бабине літо" в Україні триватиме не менше 10 днів. Після 20 жовтня температура повітря різко впаде.

"В 20-х числах, 22, 23 і 24 жовтня – ми очікуємо хвилю холодного повітря, яка прийде до нас з північного заходу Європи. Вона викличе навіть зниження денної температури до 8-10 градусів вище нуля в західних, північних і центральних областях", - розповів Кульбіда.

Він зазначив, що це лише попередній прогноз, так як є можливість оцінити стан погоди лише на два тижні вперед.

"Наскільки тривалим буде цей період, сказати важко, оскільки ті моделі, які використовуються для прогнозування, дають змогу оцінювати стан погоди лише на 15 днів вперед", - пояснив синоптик.