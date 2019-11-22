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Баба Яга винна: у Ровенській області масове отруєння дітей

STYLERЖиття    22.11.2019 - 12:26
Баба Яга винна: у Ровенській області масове отруєння дітей
Під Рівним діти масово отруїлися цукерками (Колаж РБК-Україна)

Після дитячого свята всіх дітей госпіталізували до лікарні з отруєнням

У Рівненській області відразу 12 дітей потрапили на лікарняні ліжка після дня народження своєї однокласниці. Як розповіли потерпілі, дівчинка в честь свята пригостила їх цукерками, які називаються "Чорні цукерки Баби Яги". Це жувальні цукерки іноземного виробництва зі смаками винограду, апельсина, яблука, полуниці, перцю чилі.

Саме останні, з перцем чилі, і вживали діти. Через деякий час дітям стало погано і їх екстрено госпіталізували в місцеву лікарню з отруєнням середньої тяжкості. У них крутилася голова, були болі в животі, слабкість, біль в очах.

Як з'ясували фахівці Госпродпотребслужби, цукерки були куплені в місцевому магазині, в селі Здовбиця. У цьому магазині працює мама дівчинки. Виробництво цукерок – Китай.

За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням в поліції почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 КК України. На даний момент встановлюються всі обставини, які призвели до отруєння дітей.

Мама дівчинки, яка принесла цукерки в школу, від спілкування з журналістами відмовилася. Її колега повідомила, що термін придатності ласощів був нормальний.

"Не прострочені уукерки, цукерки нормальні. Вони у нас з літа продавалися, і ніхто нічого не говорив", - розповіла продавщиця.

Власник магазину розповів, що купив партію цукерок на ринку в Рівному для реалізації у своєму магазині.

"Підприємець не надав ніяких документів, в наявності був тільки один пакетик цукерок. Їх направлять в лабораторію для дослідження на важкі метали", - зазначив заступник ГУ Госпотребслужби Рівненській області Олександр Костюк і додав, що в школі також взяли проби води. Якщо буде доведено, що діти отруїлися саме цими цукерками, то власника магазину чекає штраф у розмірі 20 тисяч гривень.

На даний момент у всіх дітей стан задовільний.

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