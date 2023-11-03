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"Азов" решил искать новые кадры на Work.ua. Что известно о военных вакансиях

В "Азове" ждут лучших (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

12 бригада специального назначения НГУ "Азов" приглашает добровольцев присоединиться к своим рядам. Службу предлагают на разных должностях - как в тылу, так и на передовой, а объявления о наборе новых кадров решили опубликовать на Work.ua.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать об "Азове", как добровольцы могут попасть в его ряды, а также какие требования руководство предъявляет к потенциальным подчиненным.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный сайт батальона "Азов", Work.ua, пресс-конференция "Рекрутинг вместо мобилизации: как изменить подход к привлечению гражданских специалистов в армию", YouTube-канал "Азов".

Основное про "Азов"

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года в городе Бердянск как батальон патрульной службы милиции особого назначения (БПСМОН) МВД на основании решения Министерства внутренних дел.

В сентябре 2014 года приказом министра внутренних дел он был реорганизован и расширен в состав полка милиции особого назначения "Азов" МВД.

Несколько позже полк перевели в состав Национальной гвардии с последующей доукомплектацией его до боевого стандарта бригад НГУ. Он стал отдельным отрядом специального назначения "Азов" воинской части 3057 Нацгвардии Украины.

В феврале 2023 года отдельный отряд специального назначения "Азов" стал 12-й бригадой специального назначения НГУ "Азов".

Почему вакансии в "Азов" появились на Work.ua

Недавно "Азов" в сотрудничестве с Work.ua объявили о начале рекрутинговой кампании под лозунгом "Войску нужны разные профессии" - вакансии в "Азов" появились на портале по поиску работы.

По словам соучредителя и СЕО Work.ua Артура Михно, для компании это возможность показать, что рекрутинг в армию может происходить профессионально и целенаправленно, а не путем вручения повесток.

"Из-за неэффективной системы набора опытные специалисты оказываются в окопах, в то же время высококвалифицированную работу выполнять некому. Человек должен понимать, что армия - тоже работа. А войско - тоже работодатель. Там, как и повсюду, нужны мотивированные и квалифицированные люди", - подчеркнул он.

Как записаться в добровольцы

Присоединиться к рядам НГУ или перевестись в "Азов" из других мест можно не только по объявлению, но и на официальном сайте бригады.

Для этого нужно заполнить анкету и дождаться, пока с вами свяжется представитель колл-центра. Он уточнит все необходимые детали и определит время и место собеседования (или предложит пройти онлайн собеседование).

Если онлайн собеседование в вашем случае невозможно, на собеседование нужно прибыть в тот или иной центр рекрутинга.

Рекрутинговые центры бригады НГУ "Азов" расположены в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.

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"Воспользуйся собеседованием, чтобы убедиться в своем решении. Задай рекрутеру все вопросы, которые тебя волнуют", - отметили в пресс-службе "Азова".

В случае успешного прохождения собеседования, нужно будет предоставить все необходимые для оформления документы и узнать, когда состоится отправка в часть.

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В определенный день и время необходимо будет прибыть на сбор рекрутов для отправки в воинскую часть, где вы:

  • получите базовое вещевое обеспечение
  • подпишите документы о прохождении службы

После оформления вас ждет первое испытание в составе "Азова" - базовый курс боевой подготовки (БКБП), который длится ориентировочно пять недель.

Военнослужащие, присоединяющиеся к рядам бригады по переводу, должны будут сдать нормативы входного контроля (если вы их не сдадите, нужно будет пройти БКБП).

"После успешного прохождения БКБП ты будешь иметь возможность получить шеврон "Азова" - сакральную для каждого бойца бригады вещь. Учитывая твои умения и навыки тебя распределят в конкретное подразделение бригады, в котором ты будешь проходить службу", - отмечается на сайте.

Доступные вакансии

По словам заместителя командира по работе с личным составом бригады Святослава Паламара ("Калины"), сейчас "Азов" предлагает вакансии для 28 разных профессий.

По его мнению, залогом выживания личного состава на поле боя является его профессионализм и мотивация, ведь каждый человек должен быть "на своем месте".

Просмотреть список доступных вакансий можно на официальном сайте "Азова". В боевых подразделениях не хватает:

  • пехотинцев
  • артиллеристов
  • танкистов
  • связистов

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Медицинская служба бригады приглашает опытных:

  • фельдшеров
  • хирургов
  • анестезиологов

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Кроме того, можно присоединиться к службе обеспечения. Там нужны:

  • деловоды
  • логисты
  • водители
  • водители-машинисты заправочной машины (ADR)
  • автомеханики
  • автоэлектрики
  • мотористы
  • специалисты по ремонту дизельных топливных систем
  • повара
  • сантехники
  • электрики
  • аккумуляторщики
  • токари
  • токари-фрезеровщики
  • слесари
  • электросварщики

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Доступные вакансии опубликованы также на портале Work.ua. По состоянию на вечер 2 ноября добровольцам предлагают 312 вариантов работы с зарплатой от 25 000 до 125 000 гривен.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев приглашают в ряды ВСУ и предлагают "тестовую неделю".

Узнайте также, что, по словам бойца "Фроста", должно быть в рюкзаке настоящего АЗОВца.

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