Азаров і його сім'я скупили будинки на Рубльовці: усі подробиці

Екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров і члени його сім'ї скупили кілька будинків і ділянок землі в елітному районі на Рубльовці. Микола Азаров та його троє синів перебувають під слідством за трьома статтями Кримінального кодексу, але ще у 2014 році він покинув Україну і втік до Росії.

Як повідомляють журналісти видання Proekt.media, Микола Азаров з 2015 року орендував територію оздоровчого комплексу на Рубльовці на 50 соток землі.

Його дружина Людмила Азарова купила у 2014 році ділянку площею 15 соток з будинком в 1,1 тисячі квадратних метрів по сусідству. Варто відзначити, що така нерухомість стоїть на Рубльовці близько 370 мільйонів рублів (близько 5 мільйонів доларів).

Ще один маєток у 99 соток належить невістки екс-прем'єр-міністра Лілії Азарової. А ось сам Микола Азаров орендує 47 соток землі та будинок на території оздоровчого комплексу "Рублево-Успенський" в Петрово-Далекому.

Цей комплекс належить до нерухомості управління справами президента РФ і тому невідомо, чи сплачує Азаров за його оренду. В даних реєстрів зазначено, що земля йому була виділена на підставі якогось листа.