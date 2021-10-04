Азаров епічно зганьбився через Україну: "неосвічений невдаха"

Так, Азаров запостив у своїх соцмережах рейтинг свободи інтернету, складений Freedom House.

У інфографіці видно, що Україна входить до топ країн, які за цим показником є цілком вільними. Випереджають нас ряд високорозвинених держав, серед яких Ісландія, Естонія, Канада, Німеччина, Франція і, зокрема Південна Корея.

Але через власну недолугість, 73-річний Азаров, що здобував освіту у Московському державному університеті, написав: "За індексом свободи інтернету в країнах світу Україна стоїть нижче Південної Кореї. Ось так "здобули".

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Очевидно, він мав на увазі Північну Корею. До слова, очолюваної Кім Чен Ином країни взагалі немає у рейтингу Freedom House.

Зате є Російська Федерація, де зараз перебуває Азаров і про "неймовірні досягнення" якої він весь час розповідає. В топі свободи інтернету Росія посідає найнижчі позиції, так само як М'янма, Білорусь, Уганда та інші держави з диктаторами на чолі.

Рейтинг країн з найгіршою свободою інтернету

Реакція мережі на пост Азарова

Янич настільки тупий, що не знає різниці між Південною та Північною Кореями. До речі, як там Яничу жити в країні, яка в рейтингу свободу інтернету взагалі у повній дупі?

Насмішив. З вашої "командою" були б нижчими Північної Кореї, якщо, звичайно, ви розумієте різницю між КНДР і Республікою Корея.

Коля, зав'язуй з бухлом. Віті привіт передавай.

Янич, видали, не ганьбися!

Мікола, ті наркуман.

Неосвічений невдаха

Те, у яких країнах найкраща свобода інтернету, можна подивитися у інтерактивній інфографіці на сайті Freedom House.