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Азаров епічно зганьбився через Україну: "неосвічений невдаха"

Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр України часів Віктора Януковича Микола Азаров епічно зганьбився через те, що не володіє елементарними знаннями з географії. Більше того, він не соромиться своєї неосвіченості і пропагує її.

Річ у тім, що екс-політик російського походження, який нині перебуває у розшуку СБУ, не знає різниці між Південною і Північною Кореями.

Так, Азаров запостив у своїх соцмережах рейтинг свободи інтернету, складений Freedom House.

У інфографіці видно, що Україна входить до топ країн, які за цим показником є цілком вільними. Випереджають нас ряд високорозвинених держав, серед яких Ісландія, Естонія, Канада, Німеччина, Франція і, зокрема Південна Корея.

Але через власну недолугість, 73-річний Азаров, що здобував освіту у Московському державному університеті, написав: "За індексом свободи інтернету в країнах світу Україна стоїть нижче Південної Кореї. Ось так "здобули".

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Очевидно, він мав на увазі Північну Корею. До слова, очолюваної Кім Чен Ином країни взагалі немає у рейтингу Freedom House.

Зате є Російська Федерація, де зараз перебуває Азаров і про "неймовірні досягнення" якої він весь час розповідає. В топі свободи інтернету Росія посідає найнижчі позиції, так само як М'янма, Білорусь, Уганда та інші держави з диктаторами на чолі.

Рейтинг країн з найгіршою свободою інтернету

Реакція мережі на пост Азарова

  • Янич настільки тупий, що не знає різниці між Південною та Північною Кореями. До речі, як там Яничу жити в країні, яка в рейтингу свободу інтернету взагалі у повній дупі?
  • Насмішив. З вашої "командою" були б нижчими Північної Кореї, якщо, звичайно, ви розумієте різницю між КНДР і Республікою Корея.
  • Коля, зав'язуй з бухлом. Віті привіт передавай.
  • Янич, видали, не ганьбися!
  • Мікола, ті наркуман.
  • Неосвічений невдаха

Те, у яких країнах найкраща свобода інтернету, можна подивитися у інтерактивній інфографіці на сайті Freedom House.

Раніше ми писали, що росЗМІ зганьбилися, коли спробували пожартувати над прізвищем українського тренера Вернидуба.

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Микола Азаров