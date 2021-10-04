Азаров эпично опозорился из-за Украины: "невежественный неудачник"

Так, Азаров запостил в своих соцсетях рейтинг свободы интернета, составленный Freedom House.

В инфографике видно, что Украина входит в топ стран, которые по этому показателю являются вполне свободными. Опережают нас ряд высокоразвитых государств, среди которых Исландия, Эстония, Канада, Германия, Франция и, в частности Южная Корея.

Но из-за собственного невежества, 73-летний Азаров, который получал образование в Московском государственном университете, написал: "По индексу свободы интернета в странах мира Украина стоит ниже Южной Кореи. Вот так "здобули".

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Очевидно, он имел в виду Северную Корею. К слову, возглавляемой Ким Чен Ыном страны вообще нет в рейтинге Freedom House.

Зато есть Российская Федерация, где сейчас находится Азаров и о "невероятных достижениях" которой он все время рассказывает. В топе свободы интернета Россия занимает самые низкие позиции, так же как Мьянма, Беларусь, Уганда и другие государства с диктаторами во главе.

Рейтинг стран с наихудшей свободой интернета

Реакция сети на пост Азарова

Янич настільки тупий, що не знає різниці між Південною та Північною Кореями. До речі, як там Яничу жити в країні, яка в рейтингу свободу інтернету взагалі у повній дупі?

Насмешил. С вашей "командой" были бы ниже Северной Кореи, если, конечно, вы понимаете разницу между КНДР и Республикой Корея.

Коля, завязывай с бухлом. Вите привет передавай.

Яныч, удали, не позорься!

Мікола, ті наркуман.

Неосвічений невдаха

То, в каких странах лучшая свобода интернета, можно посмотреть в интерактивной инфографике на сайте Freedom House.