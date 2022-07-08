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Як автовласники гроблять двигун машини в спеку: припиніть робити такі помилки!

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П'ятниця 08 липня 2022 21:17
Як автовласники гроблять двигун машини в спеку: припиніть робити такі помилки! Фото: які помилки призводять до поломки двигуна влітку (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Обслуговування та експлуатація автомобіля влітку вважається більш простими завданнями. Але саме в теплу погоду водії набагато частіше приводять в непридатність двигун свого автомобіля. І все, тому що не знають деяких нюансів.

Які помилки з двигуном влітку не можна допускати водіям - читайте в матеріалі нижче.

Відсутність прогріву двигуна

Найчастіша помилка водіїв влітку - не прогрівати автомобіль. Взимку зрозуміло, що це роблять всі, інакше машина може просто відмовитися їхати. А влітку багато автовласників думають, що це не потрібно.

Але і влітку відразу після запуску двигуна його обороти піднімаються до холостих і знижуються до норми тільки через деякий час.

І відбувається не тільки прогрів двигуна, але і правильний розподіл мастила по всіх кутах силового агрегату. А це дуже важливо для захисту при роботі під навантаженням.

А водії не чекають, поки обороти опустяться до стандартних показників і відразу ж починають рух - мовляв, і так жарко, навіщо ще прогрівати. Це призводить до підвищеного зносу двигуна і стрімко наближає капітальний ремонт.

Коробка передач теж страждає

Експерти пояснюють, що відсутність прогріву двигуна сильно впливає і на роботу коробки передач, особливо варіативних. Оскільки у них є нюанси з температурою і тиском робочої рідини.

Якщо відразу після включення мотора починати рух в авто з варіатором, то варто бути готовим до позапланового ремонту трансмісії.

Повітряний фільтр

Багато автомобілістів змінюють повітряний фільтр автомобіля строго за регламентом і це серйозна помилка. Річ у тому, що влітку він забруднюється більш інтенсивно і швидше - пил з доріг, маса комах, пух.

Він швидко забивається і починає набагато гірше пропускати повітря. Мотор починає працювати в більш жорстких режимах і це сильно позначається на його довгожительство. Тому варто влітку змінити фільтр не за графіком, а в залежності від забруднення.

Моторна олива

Схожа історія і з моторним мастилом. У спеку йде більш сильне навантаження на двигун і швидше витрачається захисний ресурс мастила.

Тому влітку в ідеалі скоротити інтервал заміни масла вдвічі. Особливо, якщо ви багато подорожуєте. Інакше Капітальний ремонт буде потрібно набагато швидше, ніж ви розраховували.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому дешевих іномарок з Європи більше не буде.

А ще ми розповідали про те, як довго можна зберігати бензин в каністрі.

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