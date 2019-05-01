Автор герба Києва: помер легендарний український скульптор

У Києві помер відомий український скульптор, автор герба міста Києва Борис Степанович Довгань. Про його смерть повідомила автор дитячих книг і літературний критик Тетяна Стус на своїй сторінці в Facebook.

Борис Степанович Довгань народився в Києві, на Пріорці, 19 серпня 1928 року. Коли йому було чотири роки, батьки майбутнього скульптора разом з трьома дітьми змушені були через голод перебратися спочатку в Білорусь, а потім у Новосибірськ. У 1937 році батька Бориса Довганя заарештували, але згодом випустили.

У 1939 році сім'я переїхала в місто Фрунзе, Киргизстан, де Борис Довгань продовжив навчання в школі, а потім вступив в технікум річкового транспорту. Через рік він кинув навчання, так як передумав ставати штурманом.

Після війни сім'я Довгань повернулася до Києва, де Борис Степанович почав навчання в Київському училищі прикладних мистецтв. Після закінчення училища поступив у Київський художній інститут. Після закінчення інституту він займався творчою роботою і паралельно викладав скульптуру в Київській художній середній школі імені Тараса Шевченка.

Довгань Борис Степанович у своїй майстерні (фото: Веренко Я. Р.)

Борис Довгань – учасник Другої світової війни, член Спілки художників України і Почесний академік Національної академії мистецтв України. Його біографія включена до довідника "Життя славетних" та видання Американського біографічного інституту.

Він став автором герба міста Києва, займався відновленням пам'ятника Т. Г. Шевченка, разом з колегами став автором кольорової мозаїчної скульптури "Україна" висотою 5,5 метрів, яка встановлена в Москві.

Автор пам'ятника художникам-жертвам репресій, пам'ятника Папі Римському – Іоанну Павлу II в Києві на території посольства держави Ватикан, пам'ятника Пушкіну і фонтану "Перша любов" в Гурзуфі, пам'ятника генералу М. Драгомирова у Конотопі, композиції "Музика" для фонтану в сквері на вулиці Архітектора Городецького, композиції "Тетяна" в парку імені Пушкіна, рельєфів на будинку Українського інституту науково-технічної і економічної інформації МОН України (відомі в Україні як "Літаюча тарілка", барельєфу та фігури юнака з книгою на Національній бібліотеці для дітей та багатьох інших.

Борису Довганю було 90 років. Про причини його смерті не повідомляється.

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