Автопарки депутатів: на яких люксових машинах народні обранці приїжджають на роботу

Минулий 2020 рік багато людей називали дуже складним роком. При цьому, якщо судити з новеньких автомобілів українських народних депутатів, то створюється враження, що минулий рік був не так вже й поганий.
Журналісти з BIHUS info з'ясували, на яких нових авто їздять депутати.
Депутати їздять на різних машинах, але дуже люблять дорогі авто, такі як новий BMW Х5. При цьому на Х5 їздять два нардепи з однієї партії, і такий автомобіль, за словами журналістів, коштує близько 2,5 мільйона гривень. Нардепи люблять і Land Cruiser, які стоять також близько 2,5 мільйона гривень.
Крім того, є й простіші машини, наприклад, навіть биті, які привозять з США. Мова йде про Toyota RAV4. І хоча ця машина коштує дешевше, ніж Land Cruiser, на неї почепили "козирні" номери, які коштують 36 тисяч гривень.
Також в автопарку депутатів є новенький позашляховик Volvo XC90. Таке авто коштує від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Новий Lexus ES 350 2020 року в середньому коштує 1,7 мільйона гривень.
Журналісти також зазначають, що досить часто дорогі авто депутати оформляють на своїх родичів. Наприклад, Mercedes-Benz GLS 400, вартістю 3,5 мільйона гривень депутат записав на дружину.
Mercedes S-класу за 6 мільйонів гривень також можна побачити у депутатів. А також нові Audi A8 за 4,3 мільйона гривень. Крім того, у нардепів є Maybach, Rolls-Royce та інші люксові авто.
Автомобілі депутатів (відео: YouTube)
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