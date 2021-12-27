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Автомобілі Tesla "станцювали" під Щедрик і розірвали мережу (відео)

Автор: Styler

Компанія Ілона Маска Tesla опублікувала яскраве відео, на якому чотири електрокари "виконали" знаменитий український "Щедрик".

Ролик показали в Twitter компанії.

Світлове шоу електрокарів

Компанія Tesla показала відео, на якому звучить всім відома мелодія "Щедрик". В англійському аналогу вона називається "Carol of the Bells".

У ролику представили нову модель авто марки "Tesla" - S3XY. Ми можемо побачити чотири авто, які стоять в ряд. Вони виконують синхронні рухи під композицію Леонтовича "Щедрик".

Відео порвало мережу

Буквально за добу ролику поставили 45,8 тисяч лайків, а 600 користувачів їм поділилося.

Звідки взявся "Щедрик"

Нагадаємо, що завдяки унікальному ритму українська народна пісня була перекладена англійською мовою, після чого стала Різдвяною піснею для всього світу, відома під назвою "Carol of the Bells".

Крім того, "Щедрик" став саундтреком до таких відомих фільмів і серіалів, як "Південний парк", "Сімпсони", "Гріффіни","Легенди завтрашнього дня"," Гаррі Поттер і в'язень Азкабану","Один вдома"(2 перші частини),"Міцний горішок 2", "Гоголь. Вій" та багато інших.

Як ми раніше писали, колядку "Щедрик" виконали серед літа і встановили рекорд.

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Илон Маск