Автоматичне призначення пенсій в Україні: як працює новий сервіс

Українці можуть завчасно дізнатися дату призначення пенсії та її розмір
Пенсії в Україні почали призначати автоматично при досягненні громадянами відповідного віку. Нова сервісна послуга Пенсійного фонду запрацювала від 1 липня.
Нововведення дозволяє оформити виплати без відвідування органів Пенсійного фонду. Про це розповіли в ПФУ на сторінці в Facebook.
Сервіс також дозволяє надати всю потрібну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.
Пенсію можна оформити дистанційно на вебпорталі за наявності цифрового підпису (КЕП, кваліфікований електронний підпис).
Користувач, який не є пенсіонером і який авторизувався на вебпорталі ПФУ, за допомогою КЕП повинен:
За результатами обробки анкети-заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення і розмір пенсії за допомогою СМС-повідомлення, засобами порталу та через мобільний додаток.
Зазначимо також, що згідно з даними Пенсійного фонду, всього в Україні понад 11,2 мільйона пенсіонерів. З них понад 8,4 мільйона отримують пенсію за віком, середній розмір якої становить 3166,53 гривень.
В Україні запустили автоматичне призначення пенсій (Фото: facebook.com/pfu.gov.ua)
Раніше ми писали про те, що пенсіонерам в Україні знову підвищили виплати, і збільшення отримає ряд категорій.
Нагадаємо також, що українців попередили про затримку пенсій - такі незручності загрожують жителям деяких регіонів.
Автор: Володимир Костирін