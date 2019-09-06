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Автохам напав на журналістку в Києві: всі деталі і фото

STYLERПерсони    06.09.2019 - 17:27
Автохам напав на журналістку в Києві: всі деталі і фото
У Києві напали на журналістку (колаж: РБК-Україна)

Водій Porsche вдарив журналістку і переїхав її телефон

У Києві стався напад на журналістку телеканалу 2+2 Катерину Колган під час зйомки сюжету. Про це співробітниця ЗМІ розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Зараз розшуком нападника займаються правоохоронні органи.

За словами Катерини, інцидент стався в районі Борщагівки, де журналістка знімала сюжет про водіїв ,"які відчувають себе царьками і їздять по зустрічній смузі".

Дівчина помітила автохама на Porsche Panamera і зробила йому зауваження, після чого попрямувала до авто знімальної групи. Але водій повернувся і почав хамити, а коли побачив, що дівчина знімає розмову на камеру смартфона, вдарив її і вибив з рук телефон. Після чого переїхав смартфон і зник у невідомому напрямку.

Автохам напав на журналістку в Києві: всі деталі і фотоАвтохам напав на журналістку в Києві: всі деталі і фото

У Києві напали на журналістку (фото: facebook.com/katyha.kolgan)

"Тепер цю людину шукає поліція. А мені досі важко заспокоїтися. Дякую, що на місці телефону не опинився хтось ще", - написала журналістка.

Автохам напав на журналістку в Києві: всі деталі і фото

У Києві напали на журналістку (скрін: facebook.com/katyha.kolgan)

Користувачі мережі шоковані ынцидентом і сподіваються, що неадеквата скоро впіймають, і він понесе покарання.

  • Шок! Тримайся! Сподіваюся, поліція його розшукає! Номери авто є?
  • Бидло - мажорна маса!
  • Заяву на нього про перешкоджання журналістській діяльності, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження майна = три факти!

Автохам напав на журналістку в Києві: всі деталі і фотоАвтохам напав на журналістку в Києві: всі деталі і фото

У Києві напали на журналістку (скрін: facebook.com/katyha.kolgan)

До речі, нардепи від партії "Слуга народу" обрали 50 колег спеціально для спілкування з пресою, і навіть заготовили "підказки" для відповідей на запитання журналістів.

Також ми писали що в Нацраді сталася сутичка між народними депутатми під час обговорення питання позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

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