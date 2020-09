У США "копи" знову задушили афроамериканця: одягли мішок на голову

Афроамериканець Деніел Пруд став жертвою жорстокості поліцейських при затриманні

У США знову спалахнули протести через смерть афроамериканця Деніела Пруда з вини поліцейських. 41-річний чоловік загинув після того, як поліцейські наділи йому на голову мішок і протримали кілька хвилин притиснутим до асфальту.

Кричущий випадок стався в Рочестері (штат Нью-Йорк) ще 23 березня. Про це пише Democrat and Chronicle. Але відомо про нього стало лише на початку вересня.

Відомо, що брат Деніела подзвонив в службу порятунку, повідомити, що він вибіг на вулицю голим. Дійсно, у чоловіка сталося психічне загострення. Він бігав по вулиці без одягу і кричав, що у нього коронавірус.

Поліцейські приїхали на місце і наділи йому на голову спеціальний мішок. При цьому чоловік пручався і просив дати йому пістолет. Тоді поліцейські притиснули його до асфальту і придавили спину коліном. Через кілька хвилин Деніел Пруд перестав подавати ознаки життя.

Затримання Деніела Пруда (відео: democratandchronicle.com)

Він помер у лікарні через тиждень. І судмедекспертиза встановила, що причиною його критичного стану стала асфіксія. А загострення психічного розладу сталося після отруєння фенциклідином.

Деніел Т. Пруд помер 30 березня в лікарні Strong Memorial Hospital, через тиждень після того, як його доправила туди швидка допомога. Протягом тижня його життя підтримували штучно, але через смерть мозку змушені були відключити від апарату життєзабезпечення.

Пруд народився в Чикаго і жив там зі своєю сестрою. Чоловік приїхав у Рочестер 22 березня до брата. Він не був одружений, дітей у Деніела не було.

"Деніел ніколи ні з ким не був агресивний. Деніел ніколи нікого не турбував, - сказав брат загиблого. - А поліція поводилася з моїм братом як зі сміттям".

Брат Деніела говорить, що він ніколи раніше не поводив себе подібним чином.

Деніел Пруд (фото: democratandchronicle.com)

Коли ЗМІ оприлюднили цей випадок в Рочестері, в місті знову спалахнули масові протести. Відомо, що співробітники поліції змушені вдаватися до використання сльозогінного газу.

Все розкрилося після того, як сім'я Пруда з допомогою місцевих активістів організувала пресконференцію, вимагаючи звільнити причетних до справи офіцерів і пред'явити їм звинувачення його у вбивстві.

Також одним з вимог активістів є, щоб поліцейські більше не виїжджали на випадки, пов'язані з психічним здоров'ям.

А зіткнення з поліцією в середу, 2 вересня, призвели до арешту дев'яти активістів.

Police and troopers just rushed at the protesters pic.twitter.com/bYEtdtljJG