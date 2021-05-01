Коли авто можуть забрати на штрафмайданчик: 5 законних причин

Варто відзначити, що в більшості випадків порушення правил паркування водія повинні просто оштрафувати. Однак є 5 законних причин для евакуації автомобіля на штрафмайданчик.

Що повинен знати водій:

Порушення правил зупинки або стоянки на смузі для маршрутних транспортних засобів – ч. 3 ст. 122 КУпАП.

Порушення правил зупинки або стоянки на місцях, призначених для транспортних засобів з електричними двигунами, а також створення перешкод водіям таких транспортних засобів у зупинці або стоянки на таких місцях – ч. 7 ст. 122 КУпАП.

Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів особами, які не мають відповідних пільг – ч. 2 ст. 152-1 КУпАП.

Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричним двигунами – ч. 8 ст. 152-1 КУпАП.

Порушення правил зупинки або стоянки, які створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху – ч. 3 ст. 122 КУпАП.

Де паркуватися категорично не можна:

Транспортні засоби буде заважати руху, якщо поставлені на проїжджій частині у два і більше ряди.

на заборонених місцях зупинки або стоянки:

на залізничних переїздах,

трамвайних коліях,

на мостах,

на пішохідних переходах і В радіусі 10 метрів від нього з обох сторін,

на перехрестях і ближче до них на 10 метро від краю перетинається проїжджої частини при відсутності на ній пішохідного переходу,

на проїжджій частині, де відстань між суцільною лінією розмітки та транспортним засобом, який зупинився, менш як 3 метрів,

ближче 30 метрів від зупинки маршруток,

ближче 10 метрів від місця проведення дорожніх робіт і в зоні їх виконання

у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, який зупинився.

Також не можна зупинятися там, де авто своїм розташуванням унеможливлює рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів. Не можна зупинятися на виділеній смузі для руху громадського транспорту. Не можна паркуватися на велодоріжках і порушувати схему паркування транспортних засобів так, щоб він заблокував проїзд по двох і більше смугах руху.

Що ще повинен знати водій:

При затримці авто місце розташування транспортного засобу повинні зафіксувати на фото або відео. Це буде доказом для винесення постанови.

Інспектори з паркування повинні скласти так званий акт огляду і тимчасового затримання транспортного засобу.

Після затримання авто і відправки на штрафмайданчик, інспектори повинні повідомити про місце знаходження машини Національну поліцію. Також інформація про місце розміщення авто повинна бути на офіційному сайті інспекції з паркування.

Процедура повернення автомобіля повинна проводитися невідкладно і відразу після звернення власника у відомство з відплатою штрафу і витрат по евакуації.