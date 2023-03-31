Австралиец создал "симулятор смерти", который позволяет заглянуть в загробную жизнь

Что происходит после смерти - величайшая загадка, которая мучает человечество уже не одно поколение. Однако современные технологии помогли создать виртуальную реальность, которая может развеять страхи людей перед загробной жизнью и показать, что происходит в момент смерти.
Об этом пишет ресурс Daily Mail.
Австралийский художник Шон Гладуэлл разработал симулятор, позволяющий получить опыт близкой смерти - понять, что чувствует человек после остановки сердца и вплоть до смерти мозга. Это дает представление о том, что может произойти в последние минуты жизни.
Симуляция также позволяет пользователям смотреть вниз на "свои мертвые тела", когда они витают вверху.
Участники симуляции ложатся на больничные койки, надевают наушники XR и переживают "остановку" сердца, попытку воскресить их, смерть и внетелесный опыт, который выходит за пределы жизни и планеты Земля.
Люди, прошедшие симуляцию, говорят, что это "медитативный и тревожный" опыт.
Один пользователь TikTok, прошедший через этот опыт, рассказал, что он лег на вибрирующую кровать, а затем увидел, что врачам не удалось вернуть его к жизни.
Он объяснил, что такой опыт может вызвать у людей беспокойство, но симуляцию можно завершить в любой момент.
Гладуэлл надеется помочь людям смириться с неизбежным с помощью увлекательного мира, который имитирует ощущение смерти.
Многие люди, пережившие настоящую клиническую смерть, рассказывали, что видели свет в конце темного туннеля, слышали голоса близких и даже крики проклятых. Однако невозможно быть уверенным, что именно нас ждет после остановки сердца.
Раньше мы рассказывали о том, что мужчина решил заморозить себя и всю свою семью, чтобы "воскреснуть" в будущем.
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