RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австралиец создал "симулятор смерти", который позволяет заглянуть в загробную жизнь

Как работает "симулятор смерти" (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Что происходит после смерти - величайшая загадка, которая мучает человечество уже не одно поколение. Однако современные технологии помогли создать виртуальную реальность, которая может развеять страхи людей перед загробной жизнью и показать, что происходит в момент смерти.

Об этом пишет ресурс Daily Mail.

Как работает "симулятор смерти"

Австралийский художник Шон Гладуэлл разработал симулятор, позволяющий получить опыт близкой смерти - понять, что чувствует человек после остановки сердца и вплоть до смерти мозга. Это дает представление о том, что может произойти в последние минуты жизни.

Симуляция также позволяет пользователям смотреть вниз на "свои мертвые тела", когда они витают вверху.

Участники симуляции ложатся на больничные койки, надевают наушники XR и переживают "остановку" сердца, попытку воскресить их, смерть и внетелесный опыт, который выходит за пределы жизни и планеты Земля.

Люди, прошедшие симуляцию, говорят, что это "медитативный и тревожный" опыт.

Вот так выглядит "симулятор смерти" (фото: Instagram/nasitra)

Один пользователь TikTok, прошедший через этот опыт, рассказал, что он лег на вибрирующую кровать, а затем увидел, что врачам не удалось вернуть его к жизни.

Он объяснил, что такой опыт может вызвать у людей беспокойство, но симуляцию можно завершить в любой момент.

Зачем создали такой симулятор

Гладуэлл надеется помочь людям смириться с неизбежным с помощью увлекательного мира, который имитирует ощущение смерти.

Многие люди, пережившие настоящую клиническую смерть, рассказывали, что видели свет в конце темного туннеля, слышали голоса близких и даже крики проклятых. Однако невозможно быть уверенным, что именно нас ждет после остановки сердца.

Вот так выглядит "симулятор смерти" (фото: Instagram/nasitra)

Раньше мы рассказывали о том, что мужчина решил заморозить себя и всю свою семью, чтобы "воскреснуть" в будущем.

Читайте также о том, верили ли майя в апокалипсис и предрекали ли конец света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиВиртуальная реальность