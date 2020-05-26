Авіаперевезення з України в країни ЄС: що зміниться з 15 червня

В ЄС розробили нові правила авіаперевезень (Фото: pixabay)

В ЄС розробили нові правила для авіакомпаній і пасажирів

В Україні з 15 червня планують відновити авіаперевезення.Також регулярні рейси збираються відновити в країнах ЄС. Однак це не означає, що з середини червня світ повернеться до звичайного туристичного режиму.

Країни ЄС поки не готові відкрити свої кордони, в тому числі й повітряні для іноземців, та на цей момент невідомо, чи відбудеться це після 15 червня. Але при найкращому прогнозі, якщо це і станеться, повернення авіапростору у звичайне річище буде довгим і хворобливим, пише "Європейська правда".

Європейське агентство з авіаційної безпеки склало список правил, яких мають дотримуватися всі учасники авіаперевезень. Розроблена нова процедура висадки та посадки пасажирів, дотримання соціального дистанціювання, сертифіковані маски на пасажирах.

"Право заходити до терміналів аеропортів будуть тільки пасажирів, екіпаж і співробітники. Осіб, які супроводжують пасажира, допускати тільки в особливих випадках, наприклад, для супроводу неповнолітнього або пасажира з інвалідністю", - йдеться в нових правилах.

Як будуть зустрічати та проводжати пасажирів

Зустрічати та проводжати пасажирів тепер не вийде, хіба що чекати на вулиці, де часто немає умов, щоб сховатися від вітру або дощу. Пасажирам можуть відмовити в посадці, якщо виявлять ознаки ГРВІ або підвищену температуру. І хоча агентство ЄС рекомендує відмовитися від тотальної перевірки температури, оскільки це не самий ефективний спосіб, авіакомпаніям радять мотивувати пасажирів не вирушати в дорогу при поганому самопочутті.

"Пасажирам, які не дотримуються заходів безпеки, повинно бути відмовлено в допуску в термінал, в салон літака, або висаджено з рейсу, якщо інцидент стався на закритті дверей", - йдеться в документі, а це означає, що персонал аеропорту може виставити на вулицю пасажира, який не дотримується протиепідемічних правил. Від паспортів здоров'я в ЄС відмовилися.

Що чекає пасажирів в аеропортах

Всі процедури будуть тривати набагато довше, через те, що черги будуть скрізь – на реєстрацію, на перевірці безпеки, паспортних контролях, до гейтів. Обов'язкова дистанція в 1,5 метра для всіх пасажирів.

Сервіси в аеропортах (кафе, ресторани, бізнес-лаундж, duty-free) відкрити дозволять, але тільки ті, де можна буде зберегти дистанцію. Там, де відкрити не можна, пасажирам нададуть безкоштовну воду.

В аеропортах будуть дозволені тільки сертифіковані маски та респіратори, саморобні – під забороною. Маски доведеться носити скрізь – від входу в аеропорт до виходу з терміналу в пункті прибуття. Виняток - прикордонний контроль, контроль безпеки, діти до 6 років та для осіб, які не можуть надіти маску з медичних причин. На один авіапереліт може знадобиться кілька масок, тому, що їх треба міняти кожні 4 години.

У всіх аеропортах маски повинні бути в доступному продажу, а на далеких рейсах вони повинні бути в запасі у персоналу.

Посадка і висадка з літака

Процедура посадки та висадки пасажирів стала дуже тривалою за часом, і з літака забирають пасажирів автобусами. Ручної поклажі тепер практично не буде.

"Авіакомпанії вжити заходів, які мінімізують кількість багажу в салоні, щоб прискорити посадку і висадку - для цього слід пропонувати здавати сумки на реєстрацію в якості зареєстрованого багажу", - сказано в правилах.

Проте кожна авіакомпанія буде вирішувати сама, яку поклажу можна буде взяти в салон, а що здати в багаж безкоштовно.

Обслуговування під час рейсів

Товари duty-free в польоті тепер будуть заборонені повністю.

Під час польоту буде заборонено ходіння по літаку і черги біля туалетів.

Харчування авіакомпаніям порекомендувала зменшити й це стосується, як платного, так і безкоштовного. В Європі вже перестали роздавати чай, каву та алкоголь.

Крім того, ніяких обмежень на кількість пасажирів в нових правилах немає. Літаки просять не заповнювати на 100% і залишить місце для ізоляції хворих. Проте в тих країнах, де авіасполучення не припинялося, літаки як і раніше літають з майже повністю заповненими салонами.

Що будуть робити з хворими під час рейсу

Пасажирів, у яких виявлять будь-які ознаки захворювання, зобов'язані ізолювати, а навколо повинно бути два ряди вільних місць. По прибуттю таких пасажирів будуть випускати останніми, а стюарди, які їх обслуговували, будуть йти на 14-денну ізоляцію. Пасажирів, які сиділи по сусідству, також рекомендують надсилати на самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за якими правилами тепер будуть приймати гостей у готелях України.

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Автор: Маруся Щаслива