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В авіакатастрофі загинув космічний турист, який місяць тому був на орбіті

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США, Субота 13 листопада 2021 11:01
В авіакатастрофі загинув космічний турист, який місяць тому був на орбіті Фото: Глен де Вріс, космічний турист Blue Origin (twitter.com/blueorigin)
Автор: Володимир Костирін

У США в результаті авіакатастрофи невеликого приватного літака загинув американський бізнесмен Глен де Вріс, який місяць тому став космічним туристом, відправившись на орбіту на кораблі New Shepard від компанії власника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.

Про трагічний випадок передає CNN.

З моменту його повернення на Землю і до моменту загибелі після падіння літака пройшло менше ніж місяць.

49-річний Глен де Вріс був співзасновником компанії Medidata і віце-президентом в медико-біологічних науках і охороні здоров'я.

За даними поліції штату Нью-Джерсі, чотиримісний літак Cessna 172, який використовується для тренувальних і розважальних польотів, впав в лісистій місцевості в четвер вдень в містечку Хемптон, приблизно в 65 км на північний захід від Нью-Йорка "за невідомих обставин".

У Національній раді з безпеки на транспорті поінформували, що крах літака розслідується.

На борту разом з Де Врісом перебував 54-річний Томас П. Фішер. Він також загинув.

В авіакатастрофі загинув космічний турист, який місяць тому був на орбіті

Політ Глена де Вріса на туристичному космічному кораблі New Shepard відбувся 13 жовтня (фото: instagram.com/laurenwsanchez)

Раніше Глен де Вріс у спілкуванні з журналістами так і не розкрив вартість місця на космічному кораблі New Shepherd, але після повернення на Землю зазначив, що "воно того варте".

Представник Blue Origin після трагічної загибелі їх колишнього космічного туриста заявив, що новина про подію "їх спустошила".

"Він приніс стільки життя та енергії всій команді Blue Origin і своїм товаришам по команді. Його пристрасть до авіації, його благодійна діяльність і його відданість своїй справі ще довго викликатимуть повагу і захоплення", - йдеться в повідомленні.

В авіакатастрофі загинув космічний турист, який місяць тому був на орбіті

Глен де Вріс літав у космос як турист на кораблі компанії Джеффа Безоса Blue Origin в жовтні 2021 року (фото: instagram.com/jeffbezos)

Раніше повідомлялося, що в червні помер найстаріший космонавт у світі Володимир Шаталов, і в мережі показали архівне відео його польотів.

Також ми писали, що у квітні помер учасник першої місії на місяць Майкл Коллінз, пілот модуля космічного корабля "Аполлон-11", якого називали "забутим астронавтом".

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Авиакатастрофа Космічний корабель Blue Origin
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